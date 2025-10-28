Benitatxell destina 4.500 euros a las ayudas al transporte para estudiantes

La Concejalía de Juventud pone en marcha, un año más, las ayudas de movilidad para estudiantes del municipio. Esta subvención beneficiará a estudiantes universitarios, de máster, de bachillerato y de ciclos formativos de grado medio y superior. Asimismo, también podrán optar a esta ayuda aquellos alumnos que no utilizan el transporte de autobús ya subvencionado hacia el IES Teulada.

El presupuesto destinado a estas ayudas se mantiene en 4.500 euros, con una cuantía máxima por solicitud de 180 euros. “Es fundamental apoyar a nuestros estudiantes para que puedan continuar su formación sin que los costes de movilidad sean un impedimento”, ha destacado Mayte Roldán, concejala de Juventud. “Queremos contribuir a aliviar la carga económica de las familias y asegurar que ningún joven se quede sin oportunidades por falta de recursos”, ha añadido.

Cartel oficial de las ayudas / Ayuntamiento de Benitatxell

Requisitos para la ayuda

Para acogerse a estas becas hay que estar empadronado en El Poble Nou de Benitatxell desde el año anterior a la convocatoria y no superar los treinta años. En el caso de los estudiantes de bachillerato o ciclos formativos, se exige estar matriculado en el curso 2024/2025 y haber superado al menos el 50% de las asignaturas.

Los alumnos universitarios tendrán que estar matriculados en centros españoles con validez en todo el territorio nacional y haber superado un mínimo de 35 créditos. En caso de que estén cursando el último año de estudios, tendrán que superar tantos créditos como los matriculados. Además, los estudiantes de máster tendrán que haber conseguido la titulación acreditativa para optar a estas ayudas.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 24 de noviembre (un mes desde la publicación de la convocatoria en el BOP) mediante la sede electrónica o presencialmente en la Oficina de Atención a la Ciudadanía (calle de les Escoles, 2), de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas. La documentación necesaria y los formularios se podrán descargar en el siguiente enlace.