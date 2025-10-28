Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Un Cant a la vida" de Ondara triunfa en participación y solidaridad

El grupo CODAGOSPEL consiguió hacer del evento una velada agradable y lanzar un mensaje de esperanza

El evento consiguió recaudar 1.200 euros

Mapi Casabán

Ondara

El pasado 25 de octubre se celebró la quinta edición del concierto benéfico "Un Cant per la vida" de Ondara. El evento fue acogido en el Auditorio Municipal "Valerià Gil" y organizado por el grupo vocal CODAGOSPEL, para ayudar a la Asociación Española Contra el Cáncer.

El concierto tuvo una gran respuesta por parte del público, con 200 asistentes que llenaron el auditorio para disfrutar de una velada llena de música, emoción y compromiso social. Las entradas tenían un valor de 6 euros y se vendieron todas, consiguiendo una recaudación de 1.200 euros.

Parte del concierto solidario

Grupo vocal CODAGOSPEL / Ayuntamiento de Ondara

Por la lucha

Todo el dinero recaudado irá destinado íntegramente a la lucha contra el cáncer. El concierto destacó por la calidad artística del grupo CODAGOSPEL, que ofreció un repertorio lleno de fuerza y esperanza, conectando con el público y transmitiendo un mensaje de vida y solidaridad.

Algunos de los temas que se cantaron fueron Oh happy day o I will follow him, piezas emblemáticas de este género musical que mezcla energía y espiritualidad.

