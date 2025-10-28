"Un Cant a la vida" de Ondara triunfa en participación y solidaridad

El pasado 25 de octubre se celebró la quinta edición del concierto benéfico "Un Cant per la vida" de Ondara. El evento fue acogido en el Auditorio Municipal "Valerià Gil" y organizado por el grupo vocal CODAGOSPEL, para ayudar a la Asociación Española Contra el Cáncer.

El concierto tuvo una gran respuesta por parte del público, con 200 asistentes que llenaron el auditorio para disfrutar de una velada llena de música, emoción y compromiso social. Las entradas tenían un valor de 6 euros y se vendieron todas, consiguiendo una recaudación de 1.200 euros.

Grupo vocal CODAGOSPEL / Ayuntamiento de Ondara

Por la lucha

Todo el dinero recaudado irá destinado íntegramente a la lucha contra el cáncer. El concierto destacó por la calidad artística del grupo CODAGOSPEL, que ofreció un repertorio lleno de fuerza y esperanza, conectando con el público y transmitiendo un mensaje de vida y solidaridad.

Algunos de los temas que se cantaron fueron Oh happy day o I will follow him, piezas emblemáticas de este género musical que mezcla energía y espiritualidad.