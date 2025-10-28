Dénia condiciona el cementerio municipal y monta un dispositivo especial para el acceso de visitantes con motivo del Día de Todos los Santos

La Concejalía del Cementerio, que gestiona Pepe Dómenech, emprende, con la llegada de la festividad de Todos los Santos, una puesta a punto del cementerio municipal, aunque las tareas de mantenimiento y mejora del recinto no paran en todo el año.

Entre las novedades que los visitantes encontrarán este año, destacan las nuevas puertas del lavabo, la reparación del pavimento del vestíbulo del acceso histórico al cementerio, con ha tenido un coste de 15.000 euros, nuevas escalas y la sombra instalada en la parte nueva. Esta última actuación fue la quinta propuesta más votada por la ciudadanía en los Presupuestos Participativos de 2021 y este año se ha hecho realidad con un presupuesto de 35.000 euros.

Acondicionamiento del cementerio muncipal / Ayuntamiento de Dénia

Además, se han hecho trabajos de jardinería y pintura por la llegada de estas fechas en que la población acude a visitar sus personas queridas al cementerio.

Más obras para después de la festividad

Por otro lado, el concejal Pepe Doménech ha avanzado que, toda vez pasada la fiesta de Todos Santos, empezarán las obras de reforma del suelo de la plaza donde está la cruz dedicada a Josefa Morand, benefactora que promovió la reforma y ampliación del cementerio en el siglo XIX. Los trabajos consistirán a cambiar el hormigón actual por adoquines. El presupuesto de la primera fase –desde la entrada al cementerio hasta la cruz- asciende a 14.000 euros.

Paralelamente, la Policía Local de Dénia se ocupará, como cada año, de garantizar un acceso seguro de la población al cementerio, tanto si acceden en vehículos como si lo hacen andando.

Trabajos de jardinería en el cementerio / Ayuntamiento de Dénia

Por eso, ha diseñado un operativo especial que empezará el 30 de octubre y estará activo hasta el 2 de noviembre. Esos días, entre las 8 de la mañana y las 18.30 horas (hora de cierre del recinto), habrá presencia policial en las inmediaciones del cementerio: dos agentes en el turno por la mañana y otros dos por la tarde, destinándose un total de 18 efectivos a prestar este servicio especial.

Actuaciones por los alrededores y cierres

Policía Local actuará también sobre la circulación de los alrededores: el camino del Cementerio se habilitará únicamente en sentido Dénia-la Xara y no se permitirá el giro a la izquierda en las calles perpendiculares.

El desvío de los vehículos procedentes de la Xara se realizará a la altura de la calle del Cristaller (donde está el transformador de luz), junto a las pistas deportivas de Madrigueres.

Para aumentar la seguridad de los peatones, la Policía Local también cortará la calle de les Germanes Carmelites que conecta con Torrecremada.

Por otro lado, se recuerda en la población que en los alrededores del cementerio se encuentran dos zonas de aparcamiento público: en la parte de atrás del recinto, al camino del Saladar (con unas 60 plazas) y otra de estacionamiento en cordón en el acceso delantero, con capacidad para unos 20 vehículos.