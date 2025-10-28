Eva Gencheva del CG Les Marines de Calp se proclama campeona provincial y autonómica
El conjunto infantil absoluto se sube a lo más alto en la fase provincial y consiguen ser reserva para la Copa de España de conjuntos
El pasado sábado 18 y 19 de octubre se celebró la fase Provincial Copa Base Individual y el Control para seleccionar a los conjuntos que irán a la Copa de España. En la jornada del sábado, Les Marines contaba con la representación de la prebenjamín Eva Gencheva, que tras realizar un buen ejercicio se proclamó campeona provincial. Durante el domingo, el conjunto infantil absoluto se desplazaba hasta Almussafes para realizar el control para la copa de españa en el que consiguieron situarse como conjunto reserva.
Durante el sábado 25 de octubre el conjunto infantil se enfrentaba a la fase provincial, dando así inicio a su temporada de manera oficial. Tras dos buenos pases sin grandes fallos se proclamaron campeonas provinciales y consiguen el pase a la fase autonómica.
Rumbo a Madrid
Durante la misma jornada, Eva luchaba por conseguir una de las cinco plazas que se repartían para el Campeonato de España con un buen ejercicio y a pesar de una caída conseguía volver a subirse a lo más alto y ser campeona autonómica. La prebenjamín del club disputará su fase nacional en Madrid el 29 de noviembre.
De este modo, el CG Les Marines consiguió dos títulos provinciales y un autonómico y estar presente en el Campeonato de España Copa Base Individual. No obstante, seguirán trabajando con el conjunto infantil absoluto para estar entre los cinco mejores en la fase autonómica el próximo 8 de noviembre que se celebrará en Calp.
Estos logros no serían posibles sin el incansable trabajo del cuerpo técnico del club, Saray Pineda, Aroa Pineda, Mariona Hidalgo, Micaela Crimi, Yana Trukacheva y Monty Ciborro.
Suscríbete para seguir leyendo
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Absuelto de tráfico de drogas uno de los detenidos por un asesinato en Dénia para robar cocaína
- Un accidente de tráfico en Pedreguer deja un fallecido
- A Dénia le cae toda el agua encima: más de 60 l/m2 casi de golpe e inundaciones en media ciudad
- Un incipiente temporal se traga la estrecha cala del Portet de Moraira
- Cucarachas, mala localización y cascadas de agua: UGT dice basta a su situación en el Hospital de Dénia
- Lo de siempre en Dénia: un lago en la Marineta Cassiana y hondonadas urbanas y caminos, anegados y cerrados