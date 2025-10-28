Eva Gencheva del CG Les Marines de Calp se proclama campeona provincial y autonómica

El pasado sábado 18 y 19 de octubre se celebró la fase Provincial Copa Base Individual y el Control para seleccionar a los conjuntos que irán a la Copa de España. En la jornada del sábado, Les Marines contaba con la representación de la prebenjamín Eva Gencheva, que tras realizar un buen ejercicio se proclamó campeona provincial. Durante el domingo, el conjunto infantil absoluto se desplazaba hasta Almussafes para realizar el control para la copa de españa en el que consiguieron situarse como conjunto reserva.

Equipo infantil de CG Les Marines de Calp / CG Les Marines de Calp

Durante el sábado 25 de octubre el conjunto infantil se enfrentaba a la fase provincial, dando así inicio a su temporada de manera oficial. Tras dos buenos pases sin grandes fallos se proclamaron campeonas provinciales y consiguen el pase a la fase autonómica.

Rumbo a Madrid

Durante la misma jornada, Eva luchaba por conseguir una de las cinco plazas que se repartían para el Campeonato de España con un buen ejercicio y a pesar de una caída conseguía volver a subirse a lo más alto y ser campeona autonómica. La prebenjamín del club disputará su fase nacional en Madrid el 29 de noviembre.

Eva Gencheva junto parte del cuerpo técnico del club / CG Les Marines de Calp

De este modo, el CG Les Marines consiguió dos títulos provinciales y un autonómico y estar presente en el Campeonato de España Copa Base Individual. No obstante, seguirán trabajando con el conjunto infantil absoluto para estar entre los cinco mejores en la fase autonómica el próximo 8 de noviembre que se celebrará en Calp.

Estos logros no serían posibles sin el incansable trabajo del cuerpo técnico del club, Saray Pineda, Aroa Pineda, Mariona Hidalgo, Micaela Crimi, Yana Trukacheva y Monty Ciborro.