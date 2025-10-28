Insultos racistas, patadas y agresiones en el partido del CEF El Verger contra el Safor CF
Ambos equipos han emitido comunicados expresando el malestar de la situación y ya se ha iniciado una investigación interna
Se conoce que hay un herido del CEF El Verger por fuertes agresiones
La violencia en el deporte se presenta esta vez en el partido de fútbol del domingo 26 de octubre, entre el CEF El Verger y Safor CF, disputado en el estadio Guillermo Olagüe de Gandia.
Una vez el partido ya había concluido, jugadores de ambos equipos, ya identificados, formaron una tangana en la que se empezaron a propagar insultos racistas, agresiones y patadas. A esta tangana se unieron delegados de los dos banquillos y espectadores, algunos con niños y niñas pequeñas en brazos.
Una investigación interna
Desde el club de fútbol local han expresado sus "más sinceras disculpas" en un comunicado a través de redes sociales por los hechos acontecidos al final del partido. Afirman que los incidentes "no reflejan en absoluto los valores, principios ni el espíritu deportivo que el club promueve y defiende".
Además, aclaran que han iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos y tomar las medidas disciplinarias correspondientes.
En este escrito firmado por el presidente del club, Luis Fabiano Tissi, reiteran su compromiso "con el respeto, la deportividad y el ejemplo hacia los aficionados, especialmente los más jóvenes, quienes deben ver en el club un modelo de comportamiento dentro y fuera del campo".
Rápida actuación de las autoridades
Por su parte, desde el CEF El Verger han manidestado su "malestar y desprecio a cualquier tipo de violencia y comportamiento que vaya en contra del respeto y los valores básicos deportivos".
También han agradecido la rápida actuación de la Policía Local y Nacional de Gandía para parar la tangana.
Un herido por las agresiones
Desde el club visitante "analizan y recogen información de los hechos para elevar la denuncia a los estamentos federativos" e implicarse de forma directa o indirecta en la denuncia de "las brutales agresiones sufridas por un jugador del equipo, que podrían haber tenido consecuencias muy graves".
