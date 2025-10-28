Ondara inicia el proceso para modificar la ordenanza municipal de tránsito y seguridad viaria
El objetivo es actualizar la ordenanza existente, incorporando las nuevas formas de desplazamiento como los ciclos y los vehículos de movilidad personal
Ondara debatirá en pleno la propuesta de inicio de la modificación de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Viaria. Se trata de poner en marcha un proceso participativo y normativo para adaptar la regulación local a las nuevas realidades de movilidad urbana.
La iniciativa responde a la necesidad de actualizar la ordenanza existente, incorporando las nuevas formas de desplazamiento como los ciclos y los vehículos de movilidad personal (VMP), como por ejemplo patinetes eléctricos y bicicletas. El objetivo es garantizar una convivencia segura y respetuosa entre todos los usuarios de la vía pública, así como fomentar la sostenibilidad en la movilidad.
Proceso de la propuesta
Según la propuesta, el procedimiento se iniciará con una consulta pública previa a través del portal web municipal, donde ciudadanos, entidades y organizaciones podrán aportar sus opiniones sobre los problemas que se quieren solucionar, la necesidad de la norma, sus objetivos y las posibles alternativas reguladoras o no reguladoras.
Posteriormente, se redactará el proyecto de ordenanza, que tendrá que pasar por la aprobación inicial del pleno, un periodo de información pública de 30 días, y finalmente la aprobación definitiva. Todo el proceso estará marcado por la transparencia, la participación ciudadana y el cumplimiento de los principios de buena regulación establecidos por la legislación vigente.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Ondara reafirma su compromiso con una movilidad segura, moderna y adaptada a las necesidades reales del municipio.
