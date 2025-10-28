Ondara propone suspender temporalmente las licencias urbanísticas para vivendas-apartamento

Este jueves 30 de octubre, el pleno municipal de Ondara debatirá la propuesta de suspensión de licencias urbanísticas y declaraciones responsables con certificación por ECUV para el uso de vivienda-apartamento.

La medida responde al incremento significativo de solicitudes para convertir locales en planta baja en viviendas, especialmente en la modalidad de vivienda-apartamento. Según el informe técnico municipal, durante el 2025, el 37,5% de las solicitudes de nueva vivienda han estado para este tipo de conversión, y el 66% de ellas corresponden a viviendas-apartamento.

Panorámica de Ondara / Ayuntamiento de Ondara

Este tipo de vivienda, con una superficie mínima de 24 m², no está regulado específicamente en las normas urbanísticas del Plan General de Ondara, hecho que ha motivado la necesidad de una modificación puntual de la normativa para definir las condiciones y garantizar una ordenación urbanística adecuada. Para facilitar el estudio y tramitación de esta modificación, se propone suspender durante un año —con posibilidad de prórroga— la concesión de licencias urbanísticas y declaraciones responsables con certificación ECUV para viviendas-apartamento en todo el término municipal.

Una realidad necesitada de una respuesta clara

El Alcalde de Ondara, José Ramiro, ha explicado que “la conversión de locales en viviendas-apartamento es una realidad creciente que requiere una respuesta clara desde el urbanismo municipal. No podemos permitir que se consolide una tipología de vivienda que no está regulada adecuadamente y que puede generar problemas de convivencia, salubridad o accesibilidad”. Además, ha añadido que “la suspensión temporal nos permitirá estudiar con rigor las condiciones que tienen que cumplir estas viviendas y garantizar que el desarrollo urbanístico de Ondara sea ordenado, sostenible y respetuoso con los derechos de los vecinos”.

Ondara desde Segaria / Ayuntamiento de Ondara

La propuesta contempla una suspensión de un año —con posibilidad de prórroga— que afectará todo el término municipal. Si se aprueba, el acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el tablón de anuncios de la web municipal, y entrará en vigor el día siguiente a su publicación oficial. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Ondara apuesta por una ordenación urbanística responsable y adaptada a las necesidades reales del municipio.