Todo preparado para celebrar la festividad de Todos los Santos en Xàbia

El Ayuntamiento de Xàbia, a través de la concejalía de Servicios, tiene todo preparado para la celebración de la festividad de Todos los Santos. Como cada año, los días previos a esta fecha tan señalada, se ha realizado un trabajo intensivo de acondicionamiento del entorno del cementerio municipal para que los vecinos y vecinas puedan acudir a rendir homenaje a sus seres queridos en las mejores condiciones.

El área de servicios ha coordinado diversas actuaciones de mejora, entre las que destacan la reparación del pavimento en distintos puntos del recinto, la pintura y mantenimiento de las farolas, así como remates de pintura en general. También se han llevado a cabo labores de jardinería y limpieza, tanto dentro como en los accesos, para garantizar un espacio cuidado, ordenado y agradable.

Mejoras en el cementerio municipal / Ayuntamiento de Xàbia

La concejala de Servicios ha agradecido el esfuerzo de los equipos municipales y ha destacado la importancia de estos trabajos, que “no solo contribuyen a mantener en buen estado las instalaciones, sino que también reflejan el respeto y la consideración que el municipio dedica a esta jornada tan significativa para muchas familias de Xàbia”.

Servicio de autobús

Además, el Ayuntamiento ha previsto un servicio especial de autobús gratuito con motivo de la festividad de Todos los Santos, con el objetivo de facilitar el acceso al cementerio y ofrecer una alternativa cómoda de transporte durante los días de mayor afluencia.

El servicio funcionará los días 29, 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, con salidas desde el Arenal y desde el cementerio en distintos horarios a lo largo del días.

Horario del autobús / Ayuntamiento de Xàbia

Las paradas de los trayectos incluyen puntos estratégicos como la rotonda junto a la Fontana, el Puerto (frente al colegio), Correos, Fielato y la Estación de Autobuses, entre otros. Los horarios completos pueden consultarse en el cartel informativo adjunto y en los canales oficiales del Ayuntamiento.