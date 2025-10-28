Teulada Moraira acoge la entrega de la II edición del Premi Internacional a l’Educació Vicente Berenguer

El Ayuntamiento de Teulada, junto con la Associació Premi a l’Educació Vicente Berenguer, anuncian la fecha de la próxima edición del Premi a l’Educació Vicente Berenguer, que tendrá lugar el viernes 7 de noviembre de 2025 a las 20:00 horas en el Auditori Teulada Moraira, situado en la Calle Vicente Berenguer.

Este galardón pretende dar el merecido reconocimiento de la labor solidaria y humanitaria de personas y entidades que trabajan con el fin de mejorar las condiciones de vida en los lugares más desfavorecidos.

Por ello, este año, el premio, dotado con 30.000 euros, se destinará a dos proyectos en Sierra Leona, que serán la construcción de una biblioteca comunitaria y la creación de una sala multiusos para niños menores de 14 años que forman parte de un proyecto terapéutico para la lucha contra la adicción de la droga del Kush.

El encuentro contará con la presencia de personas con reconocimiento en el ámbito social y sanitario, entre los que destaca el doctor Pedro Cavadas, cirujano con amplia trayectoria en proyectos de cooperación internacional.

Un premio por la educación

El presidente de la Associació Premi a l’Educació Vicente Berenguer, Antonio López, señala que “desde la asociación vivimos este premio con gran ilusión. La educación es fundamental para el desarrollo de las personas y de la sociedad, y Vicente Berenguer será siempre nuestro referente por sus grandes valores. Estamos muy satisfechos con el éxito de este proyecto que continuaremos apostando con iniciativas que promuevan la educación”. Además, agradece a “empresas colaboradoras, entidades y al Ayuntamiento de Teulada su dedicación y apuesta en este proyecto”.

Por su parte, el alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, ha añadido que “es un honor para nuestro municipio acoger, un año más, este significativo premio que reconoce y respalda en iniciativas tan importantes para quienes más lo necesitan. El legado de Vicente Berenguer, que recientemente nos ha dejado, sigue vivo en este proyecto que desde el consistorio apoyamos con firmeza, porque la cultura, la educación y la cooperación de este premio son símbolos de la solidaridad y la esperanza que tanto caracterizaba a Vicentín”.

Así pues, el próximo viernes 7 de noviembre de 2025 a las 20:00 horas en el Auditori Teulada Moraira, se celebrará la segunda edición del Premi Internacional a l’Educació Vicente Berenguer, continuando su legado y reafirmando su voluntad con la educación y la cooperación internacional en favor de quienes más lo necesitan.