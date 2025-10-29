El C.A. Baleària Diànium consigue una posición histórica
El club consiguió la décima posición en el Campeonato de España Sub20 por equipos en Dénia
El pasado sábado, 25 de octubre, se disputó en la pista de atletismo de Dénia la final B del Campeonato de España sub20 por equipos en el que participaron los equipos de Dénia, Cartagena, Murcia, Madrid, Málaga y Mallorca, que se jugaban los puestos del 9 al 14 del campeonato nacional.
El C.A. Baleària Diànium consiguió una excelente segunda posición en la final, haciéndose con la décima de España y mejorando la duodécima posición que llevaban arrastrando del año pasado.
Tres primeras posiciones
En la competición destacaron las primeras posiciones de Pedro Mezquida en los 100 metros con vayas, Daniel Tronchoni con los 5000 metros en marcha y Damià Puigcerver con los 200 metros y el relevo de 4x400 metros.
El equipo ha querido dar la enhorabuena a los atletas y agradecer a los voluntarios que han hecho posible la organización del campeonato, así como al C.E. Colivenc y al C.A. Poblats Marítims por ceder atletas al equipo de Dénia como equipos filiales.
