Dénia estrena la segunda temporada de "Pòdcast Jove"

Después del éxito de la primera edición, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Dénia pone en marcha la segunda temporada de “Pòdcast Jove”, un curso gratuito donde jóvenes de la ciudad aprenderán a crear, producir y publicar su propio podcast.

Esta nueva edición empezará el jueves 6 de noviembre y se desarrollará cada dos semanas, de 19.15 a 20.30 horas, en el Casal Joven de Dénia, hasta el mes de julio.

El taller, dirigido a jóvenes de entre 15 y 21 años, estará coordinado por el periodista Kevin Carrió. Las plazas son limitadas y es necesaria inscripción previa a través del formulario en línea.

Cómo hacer un podcast

Durante las sesiones, los participantes descubrirán todas las claves del mundo del podcasting: desde la planificación y la locución hasta la grabación, edición y publicación de contenidos. La actividad busca ofrecer a la juventud un espacio propio de expresión, donde compartir inquietudes y hablar de los temas que más los interesan.

Los jovenes interesados en el mundo del podcast podrán aprender de todo / Ayuntamiento de Dénia

Además, en cada programa tendrán la oportunidad de debatir sobre su ciudad, exponer sus necesidades y conversar con personas destacadas del tejido local y comarcal. Los nuevos episodios se publicarán en las principales plataformas de audio, como Ivoox y Spotify, y también se difundirán en las redes sociales.

Esta segunda temporada llega con novedades destacadas. Por un lado, varios capítulos se estrenarán también en la radio comarcal Dénia FM 92.5, ampliando así la difusión del proyecto y donante más voz a la juventud en un medio local. Por otro lado, se abre la puerta a la participación directa del público: quién quiera podrá asistir como oyente y formar parte del programa, aportando su opinión y experiencia en directo.

Éxito en la primera temporada

La primera temporada de “Pòdcast Jove”, disponible al completo en plataformas, consolidó este espacio como un punto de encuentro para la creatividad, la comunicación y la participación juvenil.

El regidor de Juventud, Valen Alcalà, ha destacado que “con esta segunda temporada queremos continuar ofreciendo a la juventud de Dénia un espacio real donde puedan expresarse, aprender y participar activamente en la vida social y cultural de la ciudad. El podcast es una herramienta moderna y próxima que los permite contar el mundo desde su punto de vista”. Alcalà también ha subrayado “la importancia de escuchar los jóvenes y darlos oportunidades para desarrollar su talento y su voz en proyectos como este, que combinan formación, comunicación e implicación comunitaria”.

Cómo inscribirse al podcast / Ayuntamiento de Dénia

Para mayor información, se puede contactar con la Concejalía de Juventud al teléfono 966 42 37 00, al correo joventut@ayto-denia.es, o presencialmente en el edificio de Juventud Dénia (Ronda Muralles, 42).