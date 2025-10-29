Dénia pide al Consell la restitución de los programas de fomento de ocupación

Dénia debatirá en el próximo jueves 30 de octubre en el pleno una moción presentada por el equipo de gobierno (PSPV-PSOE y Compromís) para defender la continuidad de los programas de ocupación impulsados por LABORA.

Algunos ejemplos de estos proyectos son EMPUJU, EXPLUS, EMERGE o EMDISC y, durante años, han permitido que personas desempleadas encuentren trabajo y contribuido al desarrollo de proyectos de interés social en la localidad alicantina.

Esta propuesta alerta del "retroceso drástico" que se ha padecido en estos programas desde el cambio de gobierno en la Comunitat Valenciana en 2023, dejando a Dénia sin subvenciones para la contratación de jóvenes actualmente.

Ayudas que bajan

Según los datos municipales, en 2023 Dénia recibió más de 559.000 euros, con los que contrató a 29 personas durante un año. Sin embargo, en 2024 esta cifra bajó a 63.000 euros y 4 contratos de 10 meses. Este año, 2025, no se ha recibido ninguna ayuda y los jóvenes solo han podido adherirse al programa EMERGE, destinado a actuaciones medioambientales en Jesús Pobre.

Maria José García, concejala de Promoción Económica y Ocupación, ha subrayado que “estos programas han sido una herramienta esencial para ofrecer oportunidades laborales a jóvenes, personas mayores de 30 años o con diversidad funcional. Recortarlos no solo significa perder puestos de trabajo, sino también formación, dignidad y experiencia profesional que abren puertas al futuro”.

García ha remarcado también que “en un momento en que hablamos tanto de retener el talento y combatir la precariedad juvenil, no tiene sentido que la Generalitat desmantele estos programas”.

"Un ejemplo de gestión eficiente"

Paco Roselló, concejal de Hacienda, ha afirmado que “Dénia ha sido siempre un ejemplo de gestión eficiente de estas ayudas” y, por eso, se pide que en la moción “se restablezca un presupuesto suficiente para estos programas que permita en el ayuntamiento continuar creando ocupación de calidad y mejorando los servicios públicos”.