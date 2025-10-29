El Taller de Empleo Marina Alta XIV de CREAMA visita Fontilles

Como ya es habitual en el calendario de la organización, el alumnado del taller de empleo Marina Alta XIV de CREAMA, perteneciente a las especialidades de Dinamización, Atención Sociosanitaria y Administración, ha visitado el Sanatorio de Fontilles en La Vall de Laguar (Alicante). Esta visita ha sido formativa y se enmarca dentro del programa de formación complementaria del taller.

Profesionales de la Fundación Fontilles presentaron al grupo el trabajo que hacen tanto en los proyectos internacionales como en el centro, especializado en la rehabilitación y el tratamiento de enfermedades y patologías crónicas. También les explicaron el funcionamiento de la residencia y de la zona destinada a personas con diversidad funcional.

El personal de Fontilles destacó la importancia de un trato cercano y empático en sus funciones, sobre todo en el ámbito del cuidado de personas dependientes y subrayaron la creciente necesidad de profesionales cualificados en el sector sociosanitario.

Jornada de dinámicas con los usuarios del centro de diversidad funcional

Los alumnos y alumnas del taller de empleo han podido poner en práctica su formación recibida en una jornada en la que se han realizado dinámicas con los usuarios del centro con diversidad funcional.

Algunas de estas actividades han sido dinámicas de memoria, destreza, imaginación, observación; un teatro participativo donde se ha potenciado la cohesión de grupo e integración y una coreografía final para potenciar su coordinación motora y musculatura gruesa, rompiendo su rutina diaria, donde la diversión y la participación han sido los grandes destacados del día.