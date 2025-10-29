Voluntarios de las Jornadas SAVE retiran más de 1.200 kg de residuos en Calp

La Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la Universidad de Alicante, la Sede Universitaria de Calp y la consultora Lankoa celebraron los días 23, 24 y 25 de octubre la segunda edición de las Jornadas Internacionales SAVE (Sostenibilidad, Acción, Voluntariado y Entorno), un encuentro que se consolida como un espacio de transferencia, colaboración y acción en torno a la sostenibilidad, laciencia y el compromiso ciudadano.

Durante los tres días de jornadas participaron 27 expertos y expertas de 9 universidades nacionales e internacionales (España, Brasil, México, Bolivia, Chile y Ecuador), junto a representantes de 8 empresas colaboradoras y 6 ONG, que compartieron reflexiones, experiencias y buenas prácticas en materia de sostenibilidad, responsabilidad social y transición ecológica. En total, las jornadas reunieron más de 200 participantes entre asistentes presenciales, online y voluntariado ambiental.

Recogida de residuos / Ayuntamiento de Calp

El evento combinó formato híbrido entre el Parque Científico de Alicante, las sesiones online y el entorno del Parque Natural del Peñón de Ifach (Calp),manteniendo así su vocación de conectar la reflexión académica con la acción directa sobre el territorio. Durante la inauguración oficial, el Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante, Raúl Ruiz Callado, destacó el valor de la iniciativa como ejemplo de cooperación entre universidad, empresa y sociedad civil.

La clausura se celebró el sábado 25 en Calp con una acción integral por el entorno que incluyó la extracción de residuos marinos del Brut de Ifac y batidas terrestres en la Cala El Racó y las Salinas de Calp. Gracias a la colaboración de administraciones públicas, universidades, empresas, ONG y ciudadanía, se consiguió retirar más de una tonelada de residuos marinos y terrestres, reafirmando el carácter práctico, participativo y transformador del movimiento SAVE. Las actividades se enmarcaron en una metodología de ciencia ciudadana, mediante la caracterización de residuos y la sensibilización ambiental sobre la conservación de los ecosistemas litorales.

Aunque la acción de reforestación prevista en Tarija (Bolivia) tuvo que posponerse debido al temporal de lluvias y granizo, se desarrollará en las próximas semanas junto a las entidades locales colaboradoras. La información y los resultados de esta acción se difundirán a través del perfil oficial de Instagram @save.the.movement, reforzando así el carácter internacional y continuado del movimiento.

Conocimiento, alianzas y compromiso

A lo largo de las sesiones académicas se abordaron temas como la educación ambiental, la transición energética, la economía circular y la innovación social, destacando experiencias que muestran cómo la cooperación entre ciencia, empresa y ciudadanía puede acelerar la transformación sostenible. Las jornadas permitieron además abordar el gap existente entre sensibilización, ciencia y acción, subrayando la necesidad de que el conocimiento científico se traduzca en acciones transformadoras y soluciones concretas para los desafíos socioambientales actuales.

Parte de una de las jornadas sobre sostenibilidad / Ayuntamiento de Calp

Los directores de las Jornadas, Josep Tur Vives e Iker Jimeno, valoraron muy positivamente el desarrollo de esta segunda edición, destacando la capacidad de colaboración de las diferentes entidades participantes -desde organismos públicos hasta empresas y ONG- y el fortalecimiento de una red de alianzas que tendrá continuidad y eco en el futuro. Según señalaron, “las principales fortalezas de SAVE son su poder de colaboración, la sinergia entre agentes diversos y su capacidad para convertir el conocimiento en acción. SAVE demuestra que la sostenibilidad solo avanza si se construye colectivamente, uniendo ciencia, responsabilidad social y compromiso ciudadano”.

Organización

Las II Jornadas Internacionales SAVE han sido organizadas por la Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la Universidad de Alicante, la Sede Universitaria de Calp y Lankoa, con la colaboración de universidades, entidades sociales, empresas y administraciones públicas comprometidas con la sostenibilidad, la educación ambiental y el voluntariado. El encuentro refleja también el compromiso de la Universidad de Alicante con la responsabilidad social y la sostenibilidad, reafirmando su papel como actor clave en la transformación y el progreso socioambiental de la provincia.