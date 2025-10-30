Benitatxell celebra la diversidad con un mural del artista Tardor en el Centro Social
Con el lema ‘Un pueblo, muchas miradas. La diversidad nos hace únicos’, la obra plasma con gran sensibilidad la riqueza cultural y humana que caracteriza al municipio
‘Un poble, moltes mirades. La diversitat ens fa únics’ (Un pueblo, muchas miradas. La diversidad nos hace únicos). Es el lema del espectacular mural que ha pintado el artista Tardor Roselló (Tardor Graffiti) en el lateral de la fachada del Centro Social, Escuela de Música y Escuela de Personas Adultas de El Poble Nou de Benitatxell.
Esta creación artística, que embellece una zona de alto tránsito peatonal en el municipio, ha sido impulsada por las concejalías de Igualdad y Cultura, a cargo de Isa Garrido y Jorge Pascual, gracias a una subvención de 4.090,15 euros de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda destinada al fomento de la diversidad a través del arte urbano.
El mural plasma con gran sensibilidad la riqueza cultural y humana que caracteriza a Benitatxell. En su parte inferior puede leerse el lema con un mensaje que resume a la perfección el espíritu de la obra y el compromiso del municipio con la convivencia y el respeto mutuo.
“Nuestro municipio cuenta con una destacada presencia de residentes de diferentes orígenes y nacionalidades que conviven y contribuyen cada día al desarrollo de una comunidad más plural, abierta y enriquecedora. Con este mural, se pretende rendir homenaje a esa diversidad que nos une y que constituye uno de nuestros mayores valores”, ha expresado la concejala Isa Garrido.
Por su parte, el concejal Jorge Pascual, ha destacado la gratitud de las dos concejalías implicadas. “Queremos agradecer la colaboración del artista y de todas las personas que han hecho posible este proyecto, que se suma a otras iniciativas destinadas a promover la inclusión, la igualdad y el reconocimiento de todas las identidades”.
El arte de Tardor
Tardor (La Xara, 1996) es un artista urbano de gran renombre no solo en la comarca de la Marina Alta sino también en todo el panorama nacional e internacional. Aunque en sus inicios pintaba por afición, el descubrimiento del graffiti artístico marcó un antes y un después en su trayectoria, convirtiendo su vocación en profesión.
Con los años, su estilo ha evolucionado de forma clara y constante. Hoy en día, Tardor crea murales decorativos y obras de arte urbano personalizadas que narran historias y esconden mensajes simbólicos, invitando al espectador a descubrir significados más profundos.
A pesar de su juventud, cuenta con un recorrido sólido en el ámbito del arte urbano y el muralismo contemporáneo. Ha participado en proyectos internacionales, colaborando en campañas publicitarias para grandes marcas, así como en la realización de murales y exposiciones de arte en diversas ciudades, tanto a nivel nacional como internacional.
La obra de Tardor se distingue por su capacidad de transformar espacios con murales artísticos llenos de color, creatividad y simbolismo, captando la atención de un público diverso y consolidándose como un referente emergente en el mundo del arte urbano.
