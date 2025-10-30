Empresas y centros formativos en Xàbia, juntos por el futuro

La Cámara de Comercio de Alicante celebra en Xàbia una nueva edición de la Feria FP PYME, un evento que reúne a empresas, autónomos y centros de Formación Profesional con el propósito de estrechar la relación entre el ámbito educativo y el empresarial.

La jornada pretende fomentar la inserción laboral de jóvenes cualificados, dar visibilidad al talento formado en los centros de FP y responder a las necesidades reales del mercado laboral local.

Cartel oficial del evento / Cámara de Comercio Alicante

Actividades propuestas

Durante el evento se desarrollarán ponencias inspiradoras y mesas redondas con casos de éxito, además de un espacio de networking educativo donde los centros educativos presentarán sus familias profesionales y proyectos innovadores.

A las 9:00 se hará una recepción de asistentes y entrega de documentación; a las 9:15 se dará la bienvenida a la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, se saludará a la directora de CREAMA, Rosario Donderis y la Vicepresidenta 2a de la Cámara de Comercio de Alicante, Eva Miñano, presentará el evento.

A las 9:40 habrá una charla a cargo de Carlos Llorca, director del CIPFP Canastell: "FP Dual, talento y oportunidad de futuro para las empresas” y, después de una pausa, a las 10:45 Ilona Arroyo, docente del IES Pedreguer realizará al ponencia "Desarrollo de un proyecto de FP Dual en la empresa: ventajas y beneficios”.

A las 11:20 se desarrollará una mesa redonda, "Experiencias empresariales de éxito de Formación Profesional en Alicante", a cargo de ACROJET, del IES Bella Guarda; SEGURS CRUANYES SL, del IES Josep Iborra y HOSTEBLE, de IES La Mar.

Para finalizar la mañana, a las 12:30 habrá otra charla a cargo de Mercedes Llorens: "Por dónde empiezo..." y a la 13:00 una visita de las empresas a los stands de las Familias Profesionales de la FP activos en Alicante concluirá la jornada.

La Feria FP PYME es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Alicante que promueve la colaboración entre la formación y la empresa, generando oportunidades de empleo, prácticas y desarrollo conjunto en la provincia.