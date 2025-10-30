Ondara representa la obra "No a l'estigma"

El pasado lunes, 27 de octubre, en Ondara se representó la obra "No a l'estigma" en el Auditorio Municipal. Este teatro estuvo dirigido, en dos sesiones, a los alumnos y alumnas de cuarto de la ESO y de los ciclos formativos de TAPSD, Educación Infantil y FP Básica de Fabricación y Montaje del IES Xebic.

Cartel oficial del evento / Ayuntamiento de Ondara

Aunque esta actividad estaba prevista para el 13 de octubre por el Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre), debido a las alertas meteorológicas se pospuso y se enmarca dentro del programa de Bienestar Emocional del Ayuntamiento de Ondara, organizado por la Concejalía de Educación con la colaboración de las asociaciones AMADEM y ADIEM, entidades que trabajan por la salud mental en la Marina Alta y Ontinyent.

Visibilidad y sensibilización

Esta obra se trata de un testimonio de primera mano de actores y actrices con enfermedades mentales que desarrollan esta actividad teatral en el Centro de Rehabilitación e Inserción Social (CRIS) de Ontinyent. Haciendo uso del formato teatro-diálogo, la representación pretende romper con el estigma social, visibilizar al colectivo y reflexionar sobre los prejuicios que todavía persisten.

Elenco de la obra / Ayuntamiento de Ondara

Al finalizar el acto, se realizó un foro con el alumnado, que con gran interés intervino activamente para conocer más sobre la realidad de las enfermedades mentales. Desde el Ayuntamiento de Ondara y la Concejalía de Educación han agradecido la labor y la colaboración de AMADEM y ADIEM, así como la implicación de los alumnos y profesorado del IES Xebic en esta actividad de sensibilización.