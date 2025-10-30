Pedreguer por un noviembre feminista

Pedreguer organiza un mes de actividades para concienciar, reflexionar y actuar contra la violencia de género. Con el lema “PROU. Estem fartes de la violència masclista!”, el Ayuntamiento de Pedreguer, a través de la Concejalía de Igualdad y la Comisión de Igualdad, impulsa durante todo el mes de noviembre una programación de actividades para reivindicar el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Las propuestas combinan reflexión, expresión artística y movilización colectiva, con el objetivo de sensibilizar la población y denunciar todas las formas de violencia que continúan sufriendo las mujeres, tanto en el ámbito físico como en el entorno digital o simbólico.

Cartel oficial de la programación / Ayuntamiento de Pedreguer

6 de noviembre - 18:00 a Cal Comes

Taller de ilustración, creatividad y collage, con Tres Voltes Rebel. Una actividad participativa para explorar la creatividad como herramienta de expresión y reivindicación con un máximo de 25 plazas.

Las inscripciones se pueden realizar a través de joventut@pedreguer.es.

13 de noviembre - 19:00 a la Casa de Cultura

Charla: “OnlyFans y redes sociales: los nuevos escenarios de la violencia de género”, a cargo de Laura Barrios Oliver, presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes.

Una sesión para analizar como las plataformas digitales están transformando las formas de control, explotación y violencia hacia las mujeres, y para reflexionar sobre la necesidad de una mirada crítica y feminista ante los nuevos modelos de socialización digital. La charla está dirigida a personas mayores de 18 años, especialmente a las familias con niños y niñas de Pedreguer.

25 de noviembre - 19:00 en la Glorieta

Manifestación por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Convocada por la Comisión de Igualdad y los centros educativos de Pedreguer, esta manifestación quiere hacer visible el rechazo colectivo a la violencia machista y recordar las víctimas que ya no están.

5 de diciembre - 19:00 en la Casa de Cultura

Presentación de los microrrelatos del IES Pedreguer donde el alumnado del centro presentará sus textos escritos por la igualdad y contra la violencia de género, una muestra de compromiso y creatividad juvenil por un futuro libre de violencias.

Desde la Concejalía de Igualdad, se invita toda la ciudadanía a participar activamente en estas propuestas, porque la lucha contra la violencia machista es una responsabilidad colectiva.