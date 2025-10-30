Pego programa diversos actos para celebrar la ‘Noche de las Almas’
Los pequeños y pequeñas podrán disfrutar de un cuentacuentos, pasacalles, talleres y discomóvil
Pego celebra este viernes 31 de octubre la ‘Noche de las Almas’ con una programación dedicada, principalmente, a los más pequeños y las más pequeñas. El consistorio, a través de las concejalías de Cultura y Juventud, ha preparado una serie de actos que arrancarán a las 18 horas con el taller de caracterización y heridas que organiza Infojove y que se desarrollará en el Espacio Vecinal. Un taller que está dirigido a jóvenes de entre 12 y 20 años. A la misma hora, en el patio de la Casa de Cultura tendrá lugar un cuentacuentos. Se trata de una actividad protagonizada por Moni Poppins.
Al finalizar este cuentacuentos, los más pequeños y pequeñas, junto a sus familiares, podrán disfrutar de un pasacalle en el que recorrerán algunas de las vías principales del casco antiguo del municipio. Se trata de una actividad en la que participarán de forma activa los comerciantes de la zona, puesto que la comitiva, acompañada de la batucada Batugària de Pego, pasará por los comercios donde se podrán participar en el famoso ‘truco o trato’, “es una forma de dar apoyo al comercio local en una fecha que cada vez se marca más en el calendario”, apuntan desde el ejecutivo.
Más actividades durante el resto de la tarde
A las 19.30 horas los “más valientes” tendrán la posibilidad de divertirse en un pasaje del terror ‘L’home del sac’ que estará ubicado también en l’Espai Veïnal. Una propuesta dedicada también para los más jóvenes, que viene de la mano de Infojove y que finalizará a las 23.30 horas.
Un poco antes, a partir de las 20 horas, los que lo prefieran, podrán terminar la tarde al ritmo de la música. Habrá una discomóvil en el Passeig Cervantes para amenizar la velada.
“Cada vez son más los niños y niñas que participan en esta fiesta, intentamos ofrecer una amplia variedad de opciones para todas las edades”, indican.
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Absuelto de tráfico de drogas uno de los detenidos por un asesinato en Dénia para robar cocaína
- Un accidente de tráfico en Pedreguer deja un fallecido
- A Dénia le cae toda el agua encima: más de 60 l/m2 casi de golpe e inundaciones en media ciudad
- Un incipiente temporal se traga la estrecha cala del Portet de Moraira
- Cucarachas, mala localización y cascadas de agua: UGT dice basta a su situación en el Hospital de Dénia
- Los bomberos cortan el anillo que le oprimía un dedo a una niña de 10 años en Dénia
- Todo el barrio se asoma por la mirilla en Xàbia