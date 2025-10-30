Pego programa diversos actos para celebrar la ‘Noche de las Almas’

Pego celebra este viernes 31 de octubre la ‘Noche de las Almas’ con una programación dedicada, principalmente, a los más pequeños y las más pequeñas. El consistorio, a través de las concejalías de Cultura y Juventud, ha preparado una serie de actos que arrancarán a las 18 horas con el taller de caracterización y heridas que organiza Infojove y que se desarrollará en el Espacio Vecinal. Un taller que está dirigido a jóvenes de entre 12 y 20 años. A la misma hora, en el patio de la Casa de Cultura tendrá lugar un cuentacuentos. Se trata de una actividad protagonizada por Moni Poppins.

Cartel del Taller de Maquillaje y Heridas / Ayuntamiento de Pego

Al finalizar este cuentacuentos, los más pequeños y pequeñas, junto a sus familiares, podrán disfrutar de un pasacalle en el que recorrerán algunas de las vías principales del casco antiguo del municipio. Se trata de una actividad en la que participarán de forma activa los comerciantes de la zona, puesto que la comitiva, acompañada de la batucada Batugària de Pego, pasará por los comercios donde se podrán participar en el famoso ‘truco o trato’, “es una forma de dar apoyo al comercio local en una fecha que cada vez se marca más en el calendario”, apuntan desde el ejecutivo.

Cartel oficial del pasacalle / Ayuntamiento de Pego

Más actividades durante el resto de la tarde

A las 19.30 horas los “más valientes” tendrán la posibilidad de divertirse en un pasaje del terror ‘L’home del sac’ que estará ubicado también en l’Espai Veïnal. Una propuesta dedicada también para los más jóvenes, que viene de la mano de Infojove y que finalizará a las 23.30 horas.

Un poco antes, a partir de las 20 horas, los que lo prefieran, podrán terminar la tarde al ritmo de la música. Habrá una discomóvil en el Passeig Cervantes para amenizar la velada.

Cartel oficial de la discomóvil infantil / Ayuntamiento de Pego

“Cada vez son más los niños y niñas que participan en esta fiesta, intentamos ofrecer una amplia variedad de opciones para todas las edades”, indican.