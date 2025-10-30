El PSPV dice "no" a la construcción en el Raset

El PSPV-PSOE ha presentado en les Corts Valencianes, de acuerdo a los artículos 164 y siguientes de la RCV, una proposición no de ley de tramitación ordinaria sobre la paralización de un nuevo centro de ocio y hostelería en la zona portuaria del Roset, en Dénia, frente a la Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes.

La portavoz adjunta del grupo, MªJosé Salvador Rubert, ha explicado que el 17 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el anuncio de la licitación para la construcción y exportación de un nuevo centro de ocio y hostelería en la zona portuaria del Roset, concretamente en la parcela conocida como Tamarindos, con una superficie de más de 6.000 metros cuadrados, de los que 5.000 serían edificables y con alturas previstas de 9 metros.

Desde la formación denuncian este hecho, ya que supondría implantar una infraestructura privada en primera línea de mar, "en un espacio ocupado por dunas y vegetación que actúan como sistema natural de protección ante temporales y fenómenos climáticos adversos". Señalan que los efectos del cambio climático exigen reforzar estas infraestructuras naturales y no debilitarlas con construcciones permanentes.

Falta de comunicación

También han afirmado que esta decisión ha generado un notable malestar entre "buena parte de la ciudadanía" y que "el Ayuntamiento de Dénia no ha sido directamente informado, a pesar de que la decisión afecta de manera clara el modelo económico, urbanístico y ambiental de la ciudad". Lo califican como "una falta de respeto institucional" a la que se le suma la sobreexplotación que comportará sobre un ámbito de Dénia que ya cuenta con una amplia oferta hostelera y de ocio.

La participación ciudadana se ha puesto asimismo sobre la mesa, ya que se asegura que esto ha supuesto "un malestar inmediato entre la ciudadanía que ni es este el puerto que quiere Dénia, ni es el trato que merece la ciudad por parte de la Dirección General de Puertos".

"El Plan de la Corporación ya ha manifestado en diversas ocasiones su exigencia de participar en las decisiones que afectan a la ciudad", señala Salvador.

Propuesta de resolución

Por estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta las siguientes medidas:

Que la Conselleria de Territorio de la Generalitat Valenciana paralice inmediatamente el procedimiento de licitación de la construcción y explotación de un nuevo centro de ocio y hostelería en la zona portuaria del Raset.

Apoyar el Ayuntamiento de Dénia en su rechazo a la licitación de este proyecto hostalero en la zona portuaria del Raset, un proyecto que cuenta con el rechazo social de asociaciones ecologistas e iniciativas ciudadanas que ya se han manifestado en contra.

Que la Dirección General de Puertos de la Generalitat Valenciana actúe correctamente en el mantenimiento, la limpieza y la renaturalización de la zona, en lugar de privatizarla.

Que la Conselleria convoque de manera inmediata el Espacio Puerto-Ciudad como órgano estable de participación y diálogo en las decisiones que afectan el impacto directo en el presente y el futuro de la ciudad de Dénia.

Dar cuenta en las Corts Valencianes del grado de cumplimiento de la presente propuesta de resolución en el plazo máximo de tres meses desde su aprobación.