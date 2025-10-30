Terra Mítica convoca su primer concurso de dibujo solidario a favor de Aspanion

Terra Mítica muestra, una vez más, su lado más social con la convocatoria de su primer concurso de dibujo solidario. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la imaginación de los más pequeños para que, a través del arte, plasmen su atracción soñada en el parque, apoyando al mismo tiempo a la Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer de Alicante (Aspanion).

El certamen está dirigido a menores de entre seis y doce años. El modo de participación es muy sencillo: basta con subir el dibujo a la plataforma habilitada para ello, con la posibilidad de aportar un donativo destinado a Aspanion. Bajo el lema “Los sueños son para todos”, la iniciativa busca dar visibilidad a la gran labor que realiza esta asociación.

Cómo inscribirse

Desde el pasado 24 de octubre, todos aquellos niños que lo deseen pueden participar a través de la web oficial www.terramiticapark.com. El plazo para presentar los dibujos finalizará el 7 de noviembre a las 23:59 horas. Posteriormente, el 15 de noviembre, se celebrará un evento en el Parque Comercial Vistahermosa, colaborador de la iniciativa, donde se anunciarán los ganadores.

La jornada promete diversión, creatividad y muchas sorpresas, pero, sobre todo, solidaridad para apoyar el proyecto de Aspanion, que desde hace más de 40 años acompaña a los niños con cáncer y a sus familias durante el duro proceso de la enfermedad.