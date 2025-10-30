Teulada continúa con la modernización de sus infraestructuras

El Ayuntamiento de Teulada ya ha presentado en el último mes diversos proyectos con los que pretenden "facilitar y mejorar la vida de las personas". Uno de estos, el más reciente, fue la adquisición de un solar para la construcción de nuevas viviendas en el municipio y poder ayudar a los vecinos a conseguir una solución habitacional accesible.

El alcalde, Raúl Llobell, ya subrayó entonces la importancia de este logro: “Hoy vemos hecha realidad una prioridad para este gobierno local y una demanda histórica de nuestros vecinos, sobre todo los jóvenes. Con la adquisición del solar, damos un paso más en materia de vivienda, un problema grave en nuestra sociedad”.

El siguiente paso del consistorio ahora tiene que ver con la red de saneamiento de la localidad.

Un seguimiento por el proyecto

La concejal de Servicios Sociales, Mari Cantó, y el ingeniero municipal, han visitado las obras de mejora de la red de saneamiento en las calles Mar de Behring, Mar Blanco y Mar Jónico para hacer seguimiento de las mismas.

Ahora, los trabajos en proceso incluyen la instalación de pozos y arquetas, así como el equipamiento necesario para la correcta colocación de conductos de la red de saneamiento y acometidas, lo que permitirá "un servicio más eficiente y seguro para todos los vecinos".

Estas actuaciones forman parte de la apuesta del ayuntamiento con la modernización de las infraestructuras y la calidad de vida de la ciudadanía, avanzando "hacia un municipio más funcional y preparado para el futuro".