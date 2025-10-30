Teulada inicia las obras de reparación de cubiertas del edificio del consistorio

El Ayuntamiento de Teulada inicia el próximo 3 de noviembre de 2025 las obras de reparación de las cubiertas de la parte sur del edificio del consistorio. Unas obras que solventarán la problemática de las grietas y goteras, dando vida de nuevo a las instalaciones habituales del Conservatorio Profesional de Música Mestre Berenguer de Teulada.

Los trabajos, adjudicados por un importe de 205.552,70 euros y un plazo de ejecución de obra de tres meses, se centran en las azoteas situadas al sur del edificio, con paso cubierto, ubicado en la Avenida Santa Catalina número 2, y que da fachada también a la Calle Jesmiler, en el centro urbano de Teulada.

Las obras consisten en la realización de una nueva cubierta transitable invertida, que incluirá nuevas cazoletas para la recogida de aguas pluviales con evacuación directa a la calle. Para ello, se procederá a retirar la cubierta existente hasta el forjado estructural, permitiendo ejecutar correctamente las pendientes, la impermeabilización, el aislamiento, el solado, los solapes y los puntos de encuentro de la cubierta.

Además, se contempla la reparación e impermeabilización del encuentro del muro curvo de la escalera con la fachada, prestando especial atención a los antiguos lucernarios y jardineras, con el fin de evitar posibles filtraciones.

Cierres por las obras

Cabe destacar que, durante la ejecución de las obras, la Calle Jesmiler permanecerá cerrada al tráfico, pero sí se permitirá el acceso exclusivamente a los vehículos que necesiten entrar o salir de las plazas de garaje ubicadas en esta vía.

El concejal de Obras del Ayuntamiento de Teulada, Tony Reig, ha destacado la importancia de esta intervención, señalando que “se trata de una actuación necesaria para garantizar la seguridad y la durabilidad del edificio municipal, mejorando su eficiencia y corrigiendo los problemas estructurales que se habían detectado en las cubiertas. Con estas obras seguimos avanzando en la conservación y modernización de las infraestructuras públicas de Teulada Moraira”.

Por su parte, la concejala de Educación de Teulada Moraira, Rosana Caselles, ha subrayado el impacto positivo que esta actuación tendrá también en el Conservatorio de Música, situado en la zona donde se desarrollan las obras: “Estas mejoras repercutirán directamente en el espacio del Conservatorio, ofreciendo unas instalaciones más seguras, cómodas y adecuadas para el desarrollo de la actividad educativa y musical. Es una inversión que beneficia tanto a la comunidad educativa como al conjunto de la ciudadanía,” ha afirmado.

Así pues, estas actuaciones forman parte de la apuesta por parte del consistorio con el mantenimiento y la mejora de las instalaciones municipales, garantizando la seguridad y la funcionalidad del edificio para todos los ciudadanos.