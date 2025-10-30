Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve ‘Un café con tu alcalde’ a Teulada Moraira

Se realizarán tres sesiones repartidas en dos jornadas y en cinco idiomas

Alcalde de Teulada Moraira, Raúl Lobell

Alcalde de Teulada Moraira, Raúl Lobell / Ayuntamiento de Teulada Moraira

Redacción Levante-EMV

Teulada Moraira

El alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, vuelve a dedicar un espacio de diálogo como política de proximidad al ciudadano. Con el objetivo de mejorar juntos Teulada Moraira, los días 4 y 5 de noviembre de 2025, el primer edil estará presente en tres sesiones para hablar del municipio y escuchar a los vecinos.

Estas sesiones se realizarán en castellano y valenciano el día 4 de noviembre a las 19:30 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de Teulada y el 5 de noviembre a las 19:30 horas en el salón de actos Tina Bru del Espai La Senieta de Moraira. Además, habrá otra sesión en inglés, alemán y francés este último día, 5 de noviembre, a las 16:30 horas en el salón de actos Tina Bru del Espai La Senieta de Moraira.

Cartel oficial de &quot;Tu café con tu alcalde&quot;

Cartel oficial de "Tu café con tu alcalde" / Ayuntamiento de Teulada Moraira

Un espacio de propuestas

En este espacio, se expondrán todos los proyectos y trabajos realizados, los previstos y los que están en curso para la continua mejora de los bienes y servicios de Teulada Moraira. Y, por parte de los ciudadanos interesados, se podrá plantear también dudas, sugerencias, propuestas e iniciativas que puedan ayudar a mejorar nuestro municipio.

Así pues, el alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, espera "dar respuesta a todas las dudas y sugerencias que se planteen, así como dar soluciones reales a todo lo que esté en nuestras manos". Además, asegura que "con estas charlas, se espera animar a muchas personas a que compartan sus inquietudes, creando un diálogo cercano que hará que Teulada Moraira siga siendo el mejor lugar donde vivir”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents