Vuelve ‘Un café con tu alcalde’ a Teulada Moraira

El alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, vuelve a dedicar un espacio de diálogo como política de proximidad al ciudadano. Con el objetivo de mejorar juntos Teulada Moraira, los días 4 y 5 de noviembre de 2025, el primer edil estará presente en tres sesiones para hablar del municipio y escuchar a los vecinos.

Estas sesiones se realizarán en castellano y valenciano el día 4 de noviembre a las 19:30 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de Teulada y el 5 de noviembre a las 19:30 horas en el salón de actos Tina Bru del Espai La Senieta de Moraira. Además, habrá otra sesión en inglés, alemán y francés este último día, 5 de noviembre, a las 16:30 horas en el salón de actos Tina Bru del Espai La Senieta de Moraira.

Cartel oficial de "Tu café con tu alcalde" / Ayuntamiento de Teulada Moraira

Un espacio de propuestas

En este espacio, se expondrán todos los proyectos y trabajos realizados, los previstos y los que están en curso para la continua mejora de los bienes y servicios de Teulada Moraira. Y, por parte de los ciudadanos interesados, se podrá plantear también dudas, sugerencias, propuestas e iniciativas que puedan ayudar a mejorar nuestro municipio.

Así pues, el alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, espera "dar respuesta a todas las dudas y sugerencias que se planteen, así como dar soluciones reales a todo lo que esté en nuestras manos". Además, asegura que "con estas charlas, se espera animar a muchas personas a que compartan sus inquietudes, creando un diálogo cercano que hará que Teulada Moraira siga siendo el mejor lugar donde vivir”.