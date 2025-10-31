Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

30 botiquines llegan desde Dénia a Ondara

Las escuelas deportivas de Ondara han recibido esos treinta equipos gracias a la colaboración con el Hospital HCB Dénia

Pedro Espinosa, coordinador de las Escuelas Deportivas de Ondara, y Adolfo Vanaclocha, gerente del Hospital HCB Dénia

Pedro Espinosa, coordinador de las Escuelas Deportivas de Ondara, y Adolfo Vanaclocha, gerente del Hospital HCB Dénia / Ayuntamiento de Ondara

Redacción Levante-EMV

Ondara

Las Escuelas Deportivas Municipales de Ondara han recibido una importante donación de 30 botiquines completamente equipados por parte del Hospital HCB Dénia, en el marco de una nueva colaboración que une salud y deporte en la Marina Alta.

Además, gracias a este acuerdo, HCB Dénia impartirá próximamente una formación en RCP y uso de desfibrilador dirigida a todos los entrenadores de las escuelas, con el objetivo de mejorar la preparación ante posibles emergencias y reforzar la seguridad de nuestros deportistas.

Desde la Asociación de las Escuelas Deportivas han querido agradecer al Hospital HCB Dénia y a su equipo "esta valiosa colaboración en favor de la salud y la formación de nuestra comunidad deportiva".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents