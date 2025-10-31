30 botiquines llegan desde Dénia a Ondara
Las escuelas deportivas de Ondara han recibido esos treinta equipos gracias a la colaboración con el Hospital HCB Dénia
Ondara
Las Escuelas Deportivas Municipales de Ondara han recibido una importante donación de 30 botiquines completamente equipados por parte del Hospital HCB Dénia, en el marco de una nueva colaboración que une salud y deporte en la Marina Alta.
Además, gracias a este acuerdo, HCB Dénia impartirá próximamente una formación en RCP y uso de desfibrilador dirigida a todos los entrenadores de las escuelas, con el objetivo de mejorar la preparación ante posibles emergencias y reforzar la seguridad de nuestros deportistas.
Desde la Asociación de las Escuelas Deportivas han querido agradecer al Hospital HCB Dénia y a su equipo "esta valiosa colaboración en favor de la salud y la formación de nuestra comunidad deportiva".
