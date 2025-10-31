Continúan las obras de mejora en el paseo marítimo en Calp

El Ayuntamiento de Calp sigue avanzando en las obras de mantenimiento y adecuación del paseo marítimo de la playa Arenal-Bol, que en esta fase se están desarrollando en la Plaza Colón.

Esta actuación forma parte del proyecto de mejora integral que tiene como objetivo incrementar la seguridad de los peatones, mejorar el estado del pavimento y consolidar las estructuras del entorno, garantizando un espacio más seguro, accesible y cuidado para vecinos y visitantes.

Acciones de reparación / Ayuntamiento de Calp

Los trabajos incluyen la renovación del pavimento, la reparación de la mureta de mampostería y el reemplazo de las piezas deterioradas, adaptando el paseo a los estándares de calidad urbana del municipio.