Llega a El Verger la exposición Wunderkammer
Esta tarde del 31 de octubre, a las 19:00, tres artistas del Atelier Alzira presentarán sus obras en la Torre dels Ducs de Medinaceli
Wunderkammer proviene del alemán y significa "gabinete de curiosidades". Esta palabra da nombre a la exposición homónima que se inaugura esta tarde a las 19:30 en la Torre dels Ducs de Medinaceli, en El Verger, por las obras tan poco convencionales que presenta, sin límites físicos ni creativos.
Esta exposición viene dada de la Fundación Baleària y contará con las obras de los artistas Morís Bosa, Cristian Lanfranchi y Vicent Vitamina, del Atelier Alzira.
Historia y tradición
"La exposición es un compendio de todas nuestras obras y es un gabinete de curiosidades", afirma Lafranchi. Los tres artistas animan a todos los interesados e interesadas a asistir a la inauguración y a la exposición, que estará disponible hasta el 13 de diciembre.
Vicente Vitamina cuenta que "van a llenar las cuatro plantas de la torre con sus obras". El horario de la exposición será de martes a sábado de 17:00 y 20:00.
Por último, Morís Bosa ha querido agradecer a la Fundación Baleària por la colaboración. La exposición se trata, de esta forma, de una exposición colectiva que pretende ofrecer obras 100% humanas y con historias y tradiciones familiares detrás.
