Ondara aprueba por unanimidad una modificación de crédito de 140.000 euros

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Ondara celebrado ayer aprobó por unanimidad el expediente de modificación de crédito n.º 15/2025, con un valor total de 140.000 euros, que permite redistribuir partidas presupuestarias para cubrir necesidades municipales antes de finalizar el ejercicio. La propuesta fue presentada por el Regidor de Hacienda, Jordi Ruiz, quien explicó que esta modificación se financia con cargo a mayores ingresos provenientes de intereses de cuentas corrientes, por un importe de 25.205,58 euros, y con ajustes internos entre partidas.

El objetivo es redistribuir fondos sobrantes de partidas presupuestarias no ejecutadas antes del 31 de diciembre y destinarlos a necesidades prioritarias y proyectos estratégicos. La propuesta contó con el apoyo de los tres grupos municipales: PSPV, PP y Compromís. Tal como explicó el alcalde, José Ramiro, esta modificación es una actuación habitual que se hace cada mes de octubre, como parte del cierre presupuestario del año. Consiste en “el coger el dinero de las partidas económicas que sobran y ponerlos en las partidas que consideramos importantes, que tienen que tener dinero para acabar el año o incluso para lanzar proyectos para el año que viene”.

Ampliación de los fondos

Los fondos provienen principalmente de intereses bancarios y de partidas no ejecutadas. Este dinero se han redistribuido en varias áreas. La partida “Otras obras municipales” ha recibido una ampliación de 20.205,58 euros, que se destinarán, entre otras actuaciones, a la pared de la IES Xebic. Esta obra permitirá alargar la acera de acceso al instituto, mejorando la seguridad de los peatones, especialmente de los jóvenes que acceden en el centro. El proyecto ya cuenta con los permisos de la Conselleria y está listo para ejecutarse.

Por otro lado, se ha doblado la partida de ayudas al transporte escolar juvenil, pasando de 5.000 a 10.000 euros, para hacer frente al aumento previsto de solicitudes a raíz de la ampliación de los umbrales de renta. También se ha creado una nueva línea de subvenciones para deportistas de pilota valenciana, destinada a jóvenes que participan en programas de tecnificación, con una dotación de 5.000 euros, para fomentar este deporte tradicional. En el ámbito de seguridad, se han añadido 1.500 euros para reparaciones del vehículo de la Policía Local, puesto que no está bajo régimen de renting y los gastos de mantenimiento recaen en el consistorio.

Incremento en la partida de obras municipales

Además, con esta modificación de créditos se incrementa la partida otras obras municipales de interés con 101.993 € más. En este sentido, el portavoz del PP, Àlex Hernàndez, propuso que se tenga en cuenta la opinión de todos los grupos políticos si los fondos se destinan a otras obras, y defendió la viabilidad de las pistas de pádel. El portavoz de Compromís, Lluís Fornés, añadió que sería conveniente destinar parte de los fondos a formación para entrenadores de fútbol y baloncesto, además de las pistas de pádel y a inversiones en vivienda social.

Finalmente, el Concejal Jordi Ruiz se mostró abierto a negociar con los grupos municipales las inversiones que se realizarán con estos fondos, indicando que, si hace falta, se podrían trasladar al ejercicio 2026. Según indicó, las pistas de pádel tienen un coste estimado de 191.000 euros. Actualmente hay disponibles 90.000 euros, y si el presupuesto de 2026 incluyera 100.000 euros más, el proyecto podría salir adelante. Aun así, el Alcalde, José Ramiro, expresó dudas sobre si el plenario de la semana próxima, en caso de reducción de impuestos, dispondrá de fondos suficientes para completarlo.