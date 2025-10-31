Ondara mejora la recogida de aguas pluviales en la plaza de toros

El Ayuntamiento de Ondara, a través de la Concejalía de Obras y Servicios que dirige Miguel Gomis, ha ejecutado recientemente unas obras de mejora en la Plaza de Toros con el objetivo de evitar acumulación de agua cada vez que llueve.

Los trabajos han consistido en la creación de cuatro puntos de drenaje en las zonas más inundables del recinto, con canalizaciones subterráneas para facilitar la recogida de las aguas pluviales. En la parte superior se han instalado rejillas metálicas que permiten el paso del agua hacia las canalizaciones. Estas rejillas serán debidamente cubiertas durante los espectáculos y actas que se realizan en la plaza para garantizar la seguridad y la funcionalidad del espacio. Además, la infraestructura creada permitirá la instalación de bombas de evacuación para extraer el agua con mayor rapidez en caso de lluvias intensas.

Parte de las obras de mejora / Ayuntamiento de Ondara

Resolución a problemas

La intervención se ha llevado a cabo consensuada con la Comisión de Toros de Ondara, que ha colaborado en la identificación de los puntos más sensibles a las inundaciones. Según ha explicado el concejal Miguel Gomis, “esta actuación responde a una necesidad. Con esta intervención, mejoramos la funcionalidad de la plaza y garantizamos que se pueda utilizar con normalidad en cualquier época del año”.

Por su parte, el alcalde, José Ramiro, ha destacado que “esta obra es una muestra de cómo, desde el ayuntamiento, actuamos para resolver problemas prácticos. La Plaza de toros es un espacio emblemático para Ondara, y estas mejoras aseguran que continua siendo un lugar seguro y preparado para acoger actividades”.

Las obras han sido ejecutadas por la brigada municipal del Ayuntamiento de Ondara durante la semana pasada y ya han culminado con éxito.