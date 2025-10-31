Pedreguer apuesta por la energía solar

El Ayuntamiento de Pedreguer ha puesto en marcha un ambicioso plan para impulsar la energía solar fotovoltaica en el municipio. En colaboración con la tecnológica valenciana ImpactE, se desarrollará un mapa solar interactivo y un plan estratégico de instalaciones fotovoltaicas en edificios públicos con el objetivo de optimizar el ahorro y fomentar la sostenibilidad.

Este proyecto busca maximizar la eficiencia de los recursos municipales, generando un impacto positivo tanto en la comunidad como en la economía local. Para lo cual, el Ayuntamiento implementará varias medidas destinadas a mitigar el cambio climático y mejorar el rendimiento energético.

Aprovechar el potencial solar de Pedreguer

Uno de los ejes principales de esta iniciativa es la creación de una red de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo para los edificios municipales, optimizando el uso del espacio disponible, reduciendo los costes iniciales y aumentando el ahorro energético. Esta estrategia permitirá una rápida recuperación de la inversión y facilitará la creación otras comunidades energéticas, o reforzar las existentes, identificando las áreas más eficientes para la generación y utilización de energía solar.

Vista panorámica de Pedreguer / Ayuntamiento de Pedreguer

Además, ImpactE llevará a cabo un análisis detallado del potencial solar de Pedreguer, evaluando la capacidad fotovoltaica de cada inmueble. Con esta información, el ayuntamiento podrá diseñar planes estratégicos basados en criterios como por ejemplo la inversión, la rentabilidad, el tiempo de amortización y los beneficios medioambientales.

Para asegurar que la ciudadanía pueda aprovechar este avance, toda la información estará disponible en el Mapa Solar, una plataforma digital interactiva. A través de esta herramienta, los vecinos podrán conocer el potencial fotovoltaico de sus viviendas y negocios, accediendo a datos personalizadas sobre el número óptimo de paneles a instalar, la inversión estimada, los ahorros anuales y la reducción de emisiones de CO₂. De este modo, cualquier persona de esta localidad de la Marina Alta podrá tomar decisiones informadas de manera fácil y gratuita.