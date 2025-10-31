Pego saca a licitación las obras de mejora y modernización del polígono industrial

El Ayuntamiento de Pego ha sacado a licitación las obras de mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios del Polígono Industrial Sector 2. Se trata de una actuación que contempla una serie de trabajos como la instalación y puesta en marcha de un sistema de vigilancia en circuito cerrado. El circuito estará conectado a la Policía Local por el que mejorará la seguridad de este punto industrial del municipio.

Otra de las mejoras a implementar en el polígono industrial es la mejora de las zonas verdes, tanto tratamiento como plantación de nuevos árboles y plantas. También se harán trabajos de repavimentación de las calzadas, una actuación de vital importancia porque mejora la circulación de vehículos. Así mismo la licitación también contempla trabajos de pintura de la superficie de la calzada y la instalación de nueva señalización viaria.

150.000 euros de inversión

El valor de la licitación asciende a 150.464,25 euros y el plazo para presentar proyectos finalizará el próximo 20 de noviembre. En cuanto al plazo de ejecución de las obras, se estima que serán 3 meses desde el inicio de las obras.

“Se trata de una actuación necesaria para mejorar uno de los puntos más importantes del sector empresarial de nuestro municipio. Creemos que con la implementación de estas nuevas medidas aumentamos la seguridad, tanto vial como de las empresas de la zona”, apunta la concejala frente del departamento de Urbanismo, Laura Castellà.