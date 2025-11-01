Cuentos por el centro de Teulada
Más de 50 niños y niñas y sus familiares disfrutaron de un recorrido mágico lleno de historias
La Asociación Culturales Amics de Teulada organizó el jueves, 30 de octubre, una ruta por el centro histórico de la ciudad con escenificaciones de cuentos de miedo y fantasía dentro de la tradición valenciana.
El recorrido empezó en la Plaza de la Creu, siguió por la Calle del Mig y Calle Vives, la Plaza del Porxes y acabó en la Plaza de la Esglèsia. Casi 400 metros donde las familias han podido llevar a los más pequeños a disfrutar de la ficción en unas fechas marcadas por las historias fantásticas.
Una actividad de éxito
Los encargados de dar vida a los cuentos fueron Jaume Buigues, Mar Cortina, Desampa Rodrigo y Mila Bisquert, que dejaron boquiabiertos a más de 50 niños y niñas con sus narraciones, escuchando sus historias, quitándose el miedo y dejándose llevar por el ambiente más divertido y misterioso del año.
Ahora queda disfrutar de la "Nit d'ànimes" o Halloween y toda la programación que el pueblo de Teulada Moraira tiene preparada para todos sus habitantes.
Programación de Halloween
Ayer, día 31 de octubre, el Club de Leones Teulada Moraira organizó en la Plaza de l'Esglèsia de Moraira a las 17:00 una sesión de pintura de caras y a las 18:00 juegos y golosinas para los niños y niñas. Además, también se hizo un concurso de disfraces con música y servicio de bar proporcionado por los Festeros de Moraira.
Esta tarde, 1 de noviembre, de 17:00 a 19:00, en la Plaza de la Constitución de Teulada habrá, para los más pequeños, una actividad con música y bailes con la temática de Beetlejuice, talleres temáticos e hinchables. Para el público más juvenil de 20:30 a 23:00, en la plaza VI Centenari de Teulada, habrá un túnel del terror.
