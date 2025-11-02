Un instituto de Dénia apuesta por la educación internacional de sus alumnos

El IES Sorts de la Mar de Dénia inicia el curso con una firme apuesta por la internacionalización del centro y el fomento del plurilingüismo, en el marco de su proyecto Erasmus+, con el objetivo de continuar mejorando la calidad educativa y ofrecer a su alumnado nuevas oportunidades de crecimiento personal y académico.

Con una dotación de más de 43.000 euros, el centro desarrollará a lo largo de este curso varias movilidades internacionales que permitirán a cerca de 70 alumnos vivir experiencias educativas y culturales en diferentes países europeos, así como la realización de tres aprendizajes por observación del profesorado.

Fachada del IES Sorts de la Mar / IES Sorts de la Mar

Entre las principales acciones previstas destacan las movilidades de larga estancia: tres alumnos viajarán a Irlanda (Dublín) durante un mes y medio, dos en Francia (Toulouse) y dos más en Alemania (Mönchengladbach).

Tres proyectos para tres países

Además, se llevarán a cabo movilidades de corta estancia, como la que permitirá a 25 alumnos viajar a Dublín durante una semana. Dentro del proyecto Mediterranean Roots, que pone en valor las raíces de la cultura mediterránea, cinco alumnos realizarán estancias cortas en Grecia, Italia, Portugal y Francia. Paralelamente, dentro del proyecto Sports & Media, otros grupos de alumnos participarán en movilidades en Cerdeña, Francia y Hungría.

El centro lleva desde el curso 2017/18 con trayectoria Erasmus con anteriores proyectos que empezaron siendo solo de profesores hasta que en 2021 se integraron de forma completa a los alumnos y alumnas y se les concedió ser Centro Acreditado Erasmus, cosa que supone que se confía en el centro para gestionar todo lo relacionado con la movilidad. Cada año solicitan un caso para cumplir sus objetivos Erasmus y tiene una duración de hasta 2027. Los alumnos pueden acceder a estancias de corta estancia, de una semana, o de larga estancia, de un mes y medio, donde viven con familias extranjeras y "aprenden sobre la forma de vida de otros países".

Alumnos del instituto en uno de sus viajes de corta estancia / IES Sorts de la Mar

Este proyecto lo gestionan, por una parte, la directora del centro, Isabel Montserrat Ripoll, y las coordinadoras Erasmus, Marta Lafuente y Ana Montaner. Ellas trabajan de forma conjunta con otras docentes para crear los proyectos, organizarlos y coordinarlos. No solo los alumnos del centro van a escuelas de fuera, sino que también estudiantes internacionales acuden a Dénia. Para las coordinadoras es muy importante escoger a alumnado autónomo para estos intercambios, ya que supone "una experiencia enriquecedora".

Han puesto de ejemplo a los alumnos que se encuentran ahora en un instituto de Dublín (Irlanda), quiénes, además de aprender y mejorar el inglés, también se dan cuenta de los choques culturales que existen entre ambos países. "Cambian de horario escolar cada dos semanas y clases de diferentes tipos, desde física hasta cocina, y también se adaptan a las costumbres de las familias con las que viven", afirman Marta Lafuente y añaden que han hablado con los estudiantes y "no quieren volver de lo a gusto que están".

Cada viaje tiene su propio proyecto adjunto / IES Sorts de la Mar

La directora, Isabel Montserrat Ripoll, ha querido destacar que cuando vienen alumnos de fuera para estancias cortas "intentan que en algún momento entren en las aulas para que ellos también vean como funciona el sistema educativo de sus alumnos".

Educar en diversidad

Ana Montaner recalca que sus objetivos son "reforzar la inclusión y la diversidad, impulsar la consolidación de un espacio europeo de aprendizaje permanente, fomentar la internacionalización y el plurilingüismo". También, desde el instituto apuestan por impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y fortalecer la transición ecológica y digital y convivir en igualdad y respeto por la diversidad, formando ciudadanos responsables, solidarios y tolerantes.

Con este proyecto, el centro reafirma su vocación de apertura y cooperación internacional, ofreciendo a su alumnado y profesorado experiencias formativas que traspasan fronteras y contribuyen a construir una Europa más unida, inclusiva y sostenible.