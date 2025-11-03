Calp logra la Bandera verde de Ecovidrio

Ecovidrio, el único SCRAP especializado en vidrio que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, ha premiado a Calp como uno de los municipios costeros más sostenibles de la Comunitat Valenciana. Así, se ha hecho con la preciada Bandera Verde de la VI edición del #MovimientoBanderasVerdes, como reconocimiento a su responsabilidad y compromiso con la economía circular y el reciclaje de vidrio.

Calp se han convertido así en uno de los municipios ganadores de esta campaña estival de Ecovidrio, que busca poner en valor y reconocer el esfuerzo de los ayuntamientos y de los hosteleros locales en la protección del medio ambiente y en el avance hacia un desarrollo sostenible.

La entrega de la Banderas Verdes ha tenido lugar hoy en la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, donde Roberto Fuentes Catalán, subdirector de Gerencias Zona Este de Ecovidrio y Jorge Blanco, director general de Calidad y Educación Ambiental de la Conselleria, han hecho entrega de las Banderas Verdes a los representantes institucionales de los municipios galardonados.

Más de 3.000 hosteleros

En la VI edición del #MovimientoBanderasVerdes de Ecovidrio han participado un total de 35 municipios y más de 3.400 hosteleros de la Comunitat Valenciana, quienes han mostrado su compromiso con la sostenibilidad y el medioambiente, que se ha visto reflejado en una recogida de un total de casi 14.700 toneladas de envases de vidrio.

Calp, que se ha hecho con la preciada Bandera Verde, se une ahora a Benidorm, Finestrat, Orihuela, València, Alfàs del Pi y Alicante, que ya fueron reconocidos en ediciones anteriores y que este verano han conseguido revalidar el galardón.

La localidad ha destacado por su firme compromiso con la recogida selectiva de envases de vidrio, la amplia implicación de los establecimientos hosteleros y su gran labor en la difusión y promoción de la campaña. Durante este verano, Calp ha logrado recoger casi 460 toneladas de vidrio, alcanzando también un 99,3 % de participación del sector Horeca.

Colaboración entre instituciones y el sector hostelero

En la Comunitat Valenciana, Ecovidrio también ha otorgado un reconocimiento especial a los establecimientos Baobab Soul & Kitchen Bar y al restaurante Rubén Miralles por su destacada responsabilidad ambiental y su contribución a la sostenibilidad. Estos locales, así como los otros reconocidos en esta iniciativa, participarán en una Master Class exclusiva dirigida por el chef Ricard Camarena, distinguido con dos Estrellas Michelin y una Estrella Verde Michelin por su compromiso con la hostelería sostenible.

Roberto Fuentes, gerente de zona de Ecovidrio, ha explicado que: “Un año más, el #MovimientoBanderasVerdes sigue siendo un ejemplo visible de lo valiosa que es la colaboración entre la administración pública, los ayuntamientos y el sector hostelero. En esta sexta edición los logros alcanzados han sido notables, por lo que quiero expresar mi agradecimiento y felicitar a todos los municipios y profesionales de la hostelería que han contribuido a este proyecto común".