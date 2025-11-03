Dénia pone en valor la lengua, la sostenibilidad y el patrimonio

El Ayuntamiento de Dénia, a través de la Concejalía de Normalización Lingüística, ha lanzado la campaña “Cada refrán, un trago de sabiduría popular”, una iniciativa que invita la ciudadanía a compartir refranes y frases hechas en valenciano como parte de nuestro patrimonio lingüístico y cultural.

Con esta acción, la concejalía quiere poner en valor la lengua como vehículo de sabiduría e identidad colectiva, a la vez que promueve una política de sostenibilidad cotidiana mediante el uso de botellas de vidrio reutilizables. Cada participante recibirá una botella con un refrán imprimido como símbolo de este doble compromiso con la lengua y el patrimonio cultural.

Un refrán por una botella

La iniciativa se articulará en una primera fase a través de las redes sociales. Cualquier persona puede acercarse a la Oficina de Normalización Lingüística para aportar un refrán o una frase hecha en valenciano. A cambio, recibirá su botella y se le hará una fotografía que se compartirá en el Facebook de Normalización Lingüística, difundiendo así su dicho y fomentando la participación colectiva.

Según ha explicado el concejal de Normalización Lingüística, Rafa Carrió, “queremos acercar la Oficina de Promoción del Valenciano a la gente y hacerlo de una manera amable y participativa. Es una acción muy sencilla pero con mucho de significado, porque cada refrán compartido pose en valor nuestra lengua, pero también nuestra historia, la manera de habla de nuestros abuelos y abuelas y, en definitiva, una parte del que somos y nos define: nuestro refranero”.

La campaña presenta una colección de botellas con refranes tradicionales como por ejemplo “A l’estiu, tot el món viu”, “Si a Dénia vas, sé ben cert que hi tornaràs”, “A Dénia aneu, que no se l’acabareu” o “Si el Montgó du capell, pica espart i fes cordell”.

Todos los refranes aportados por la ciudadanía se recopilarán en un repertorio, como homenaje colectivo a la sabiduría oral y a la riqueza del valenciano.

La Oficina de Normalización Lingüística se sitúa en los bajos del ayuntamiento (pl. Constitución, 10) y tiene un horario de atención al público de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Se puede consultar cualquier duda o pedir más información sobre esta campaña telefoneando al 96 575 95 81.