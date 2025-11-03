Masymas Supermercados y Cruz Roja impulsan proyectos solidarios en Pedreguer

Masymas Supermercados, de la mercantil Juan Fornés Fornés, S.A., ha suscrito con Cruz Roja un convenio marco de colaboración para impulsar juntos proyectos solidarios.

Al acto de firma del convenio han asistido, por parte de Masymas Supermercados, José Juan Fornés, director general, y Noelia Fornés, directora de Marketing y Comunicación. Mientras, por parte de la entidad, han estado presentes Rafael Gandía Balaguer, presidente de Cruz Roja de la Comunidad Valenciana y vicepresidente primero de Cruz Roja Española; María Ruiz Tormos, secretaria autonómica de Cruz Roja, y Miguel Ángel Rodríguez Bédmar, coordinador autonómico, que han estado acompañados por Francisco Galvañ Riquelme y Arturo Llopis Climent, presidente y vicepresidente provincial de Cruz Roja Alicante, respectivamente.

En palabras de José Juan Fornés, “este acuerdo refuerza el compromiso de Masymas Supermercados con nuestro entorno más próximo. Con él acercamos oportunidades de empleo a quienes más las necesitan, apoyamos a Cruz Roja cuando la ciudadanía más lo requiere y ponemos a disposición de nuestra clientela fórmulas simples y transparentes para colaborar”.

Representantes de ambas entidades / Ayuntamiento de Pedreguer

Una relación de hace años

Por su parte, Rafael Gandía ha mostrado su satisfacción por la firma del convenio: “Necesitamos el respaldo de las empresas para poder cumplir nuestra misión en favor de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, de quienes más difícil lo tienen. Sin el apoyo de empresas como masymas Supermercados, con la que Cruz Roja comparte valores y compromisos, sería mucho más complicado llevar adelante nuestros programas y, seguramente, en algunas ocasiones no sería posible”.

Desde hace años, Masymas Supermercados mantiene una estrecha relación con Cruz Roja, colaborando de forma continua en campañas solidarias, donaciones de alimentos y apoyo logístico en situaciones de emergencia.

Esta alianza consolida una trayectoria compartida de solidaridad y compromiso, reafirmando la voluntad de Masymas Supermercados y Cruz Roja de estar siempre cerca de las personas, especialmente cuando más lo necesitan.