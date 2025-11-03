Ondara aprueba la suspensión temporal de licencias para viviendas-apartamento

El pleno municipal de Ondara ha aprobado la propuesta de suspensión temporal de licencias urbanísticas y declaraciones responsables con certificación ECUV para el uso de vivienda-apartamento, una medida que afecta todo el término municipal y que tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga. La iniciativa ha contado con los votos a favor de PSPV y Compromís, mientras que el Partido Popular ha votado en contra. La propuesta responde al incremento significativo de solicitudes para convertir locales comerciales en planta baja en viviendas, especialmente en la modalidad de vivienda-apartamento. Según el informe técnico municipal, durante el 2025, el 37,5% de las solicitudes de nueva vivienda han estado para este tipo de conversión, y el 66% de ellas corresponden a viviendas-apartamento.

El alcalde de Ondara, José Ramiro, ha explicado que “es la suspensión de la incidencia que está viendo últimamente en el área técnica en la hora de las peticiones de licencias, sobre todo para la adaptación o el cambio de uso de los bajos de un edificio a vivienda-apartamento”. Ha remarcado que “no estamos en contra de las viviendas-apartamento, pero hay preocupación en el área técnica, porque en nuestras normas urbanísticas no están reguladas las viviendas-apartamento”. Ramiro ha hecho hincapié en la necesidad de reflexionar sobre el modelo de vivienda que se quiere para el pueblo: “Tendríamos que reflexionar si una vivienda de 24 metros cuadrados es una vivienda digna, y es una vivienda que queremos tener en el pueblo de Ondara”. Según el alcalde, “una vivienda -apartamento tendría que tener una habitación para dormir que no sea todo: habitación para dormir, comedor, cocina y un aseo”.

Paralizar como alternativa

El portavoz de Compromís, Lluís Fornés, ha votado a favor de la suspensión, pero ha pedido más información técnica antes de consolidar una posición definitiva. Ha expresado que “paralizar un año estás paralizando un pueblo, y es verdad que también forma parte de los ingresos del Ayuntamiento de Ondara, este tipo de licencias”. Fornés ha planteado si sería posible “una enmienda para paralizar solos este tipo de reglamento”, en lugar de suspender todas las licencias de manera global. Ante estas inquietudes, ha anunciado que esta semana se pedirá información complementaria en el área técnica municipal. El alcalde ha informado que el tema se volverá a llevar a una comisión informativa previa al pleno de la semana que viene, para poder tomar decisiones con más claridad y consenso.

Por su parte, el portavoz del PP, Àlex Hernàndez, ha manifestado su desacuerdo con la suspensión, a pesar de estar a favor de regular este tipo de vivienda. Ha afirmado que “lo que se lleva a pleno es paralizar durante un año la obtención de licencias, y esto es un problema grave, especialmente en Ondara, donde hay una carencia de oferta de vivienda”. Según Hernàndez, “la rehabilitación de locales comerciales como viviendas es una solución sostenible, que permite crear oferta, abaratar precios y revitalizar el pueblo, dando uso a espacios que llevan más de 15 años cerrados”.

Ha añadido que “este tipo de vivienda es necesario para gente joven, personas con movilidad reducida o mayores con menos poder adquisitivo, que no pueden acceder a viviendas de gran superficie”. Hernàndez ha recordado que el Pla VIVE, que pretendía crear vivienda en la zona, no prosperó por los votos en contra de Compromís y PSPV, y ha insistido que “Ondara no tiene una ordenanza específica, pero la Generalitat sí regula este tipo de vivienda con una superficie mínima de 24 m²”. Finalmente, ha pedido que “no se impongan requisitos más restrictivos que los autonómicos”, y ha concluido que “lo que hace falta es garantizar que se construya una vivienda digna, con ventilación, iluminación y condiciones adecuadas, no poner trabas a todo”.