Ondara vuelve a tener visitas guiadas

El Ayuntamiento de Ondara a través de las Concejalías de Turismo, dirigida por Raquel Mengual, y de Cultura y Patrimonio, dirigida por Rosa Ana Marí, ha recordado que desde el mes de octubre se han retomado las visitas guiadas al patrimonio local, dentro del proyecto “Coneix Ondara”. Desde las concejalías impulsoras de las visitas se ha destacado que esta propuesta no solo busca fomentar el turismo cultural, sino también reforzar el vínculo de la población local y también de los pueblos vecinos con su historia y su entorno.

Las visitas guiadas del proyecto “Coneix Ondara” están abiertas a todos los públicos, cada primer miércoles de mes, a las 10:30 horas con salidas desde Prado. La duración será de 2 horas y la inscripción se puede realizar en línea en la web https://www.ondara.org/coneix-ondara/ o escaneando el código QR. Las próximas visitas se ofrecerán los días 5 de noviembre, 3 de diciembre, 7 de enero 2026, 4 de febrero, 4 de marzo, 1 de abril, 6 de mayo y 3 de junio 2026.

Fomento del turismo sostenible

Con esta acción, Ondara da un paso más en la promoción de su identidad cultural y en el desarrollo de un turismo sostenible, educativo y enriquecedor para todas las edades. El objetivo de esta acción es dar a conocer y poner en valor los elementos patrimoniales más destacados de Ondara, facilitando el acceso a la información de manera atractiva, accesible y adaptada a las nuevas tecnologías. La visita incluirá un recorrido guiado por los principales enclaves del patrimonio ondarenc, con referencias históricas, datos de interés y mapas interactivos. Junto a la visita, los códigos QR que ya estaban instalados en los lugares a visitar permitirán, mediante el escaneo con el teléfono móvil, obtener información detallada sobre los monumentos, edificios históricos y otros lugares emblemáticos del municipio.

Con estas visitas guiadas, se complementa el proyecto “Coneix Ondara”, para poner en valor los lugares y edificios de interés del pueblo. Enmarcados en este proyecto se instalaron, en 2023, códigos QR a 12 lugares de interés, y al acceder a los códigos, se pueden leer la ficha y escuchar en forma de audioguía la historia y datos de interés de cada lugar emblemático: Prado, Claustro del Ayuntamiento, Convento, Casa de Cultura, Torre del Reloj, Trinquet, Casa del Mayorazgo, Iglesia Santa Anna, Capilla de Cristo, Llavador, Iglesia Sants de la Piedra (Pamis) y Plaza de toros.

La audioguía está disponible en valenciano, castellano, inglés y alemán. Los pictogramas identificativos de cada uno de los edificios (ubicados junto a cada QR) se realizaron específicamente para personas con trastorno del espectro autista (TEA); y en el caso de la Plaza de toros, el código QR puerta, además, a la APP Navilens (para personas con discapacidad visual). Esta iniciativa cuenta con un apartado en la web municipal https://www.ondara.org/informacio.../turismo-patrimonio/ , donde se puede también descargar el mapa de Ondara con todos los lugares de interés y sus respectivas explicaciones, así como escuchar en cada punto la audioguía que está disponible en los códigos QR https://www.ondara.org/audioguia-ondara/ .