Programación del 25N en Teulada
"Ni una menos" es el lema que el consistorio ha usado para la programación del mes contra la violencia de género
Entramos en noviembre y con él, la celebración y reivindicación del 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. El Ayuntamiento de Teulada Moraira ha publicado ya su programación en este mes tan importante en la lucha feminista y contra la violencia hacia las mujeres.
Durante todo el mes, del 3 de noviembre al 1 de diciembre, habrá una exposición de libros infantiles, juveniles y de adultos sobre la materia de violencia de género tanto en la Biblioteca Municipal de Teulada como en la Agencia de Lectura de Moraira.
Programación por días
El día 9 de noviembre, domingo, se realizará la obra de teatro "Ecos del Fango" a las 18:30 en el Auditorio Teulada Moraira. La entrada será gratuita.
El lunes 24 de noviembre se montará la exposición "Esto no es normal" en la Plaza de la Constitución.
El gran día, el martes 25 de noviembre, se hará a las 11:30 la lectura del manifiesto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género en la Plaza de la Constitución, con la participación del alumnado de los centros educativos de Teulada Moraira.
En la misma jornada, a las 12:30, se llevará a cabo una charla en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Teulada, dirigida al alumnado del IES Teulada, a cargo de Aarón Asensio, conferenciante en materia de acoso digital en redes sociales y violencia de género.
Por último, el jueves 27 de noviembre, de 17:30 a 19:00 habrá una charla-taller interactivo "Mitos del amor romántico", en la sede de Cruz Roja de Teulada. Además, del 14 al 28 de noviembre todos los edificios públicos estarán iluminados de color violeta.
