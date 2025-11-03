Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan a un escalador en Calp

El varón estaba a 200 metros de altura cuando tuvo un accidente

Rescate de un escalador en el Peñón de Ifach

Bomberos Alicante

Mapi Casabán

Calp

El pasado sábado, 1 de noviembre, los bomberos fueron avisados a las 12:10 de un accidente en el Peñón de Ifach. La intervención duró hasta la 13:07 y se necesitó un equipo de rescate y un helicóptero Alfa 1.

El accidentado estaba escalando por una vía del peñón cuando una piedra le golpeó en la cabeza cuando estaba a 200 metros de altura. Quedó aturdido pero consciente y sus compañeros de escalada llamaron al 112.

Un herido y dos medios utilizados

El equipo de bomberos envió un helicóptero Alfa 1 y un Grupo de Rescate CPBA que ayudó al herido a poder bajar y ser transportado a la helisuperficie del peñón para su posterior traslado al centro hospitalario.

