Rescatan a un escalador en Calp
El varón estaba a 200 metros de altura cuando tuvo un accidente
El pasado sábado, 1 de noviembre, los bomberos fueron avisados a las 12:10 de un accidente en el Peñón de Ifach. La intervención duró hasta la 13:07 y se necesitó un equipo de rescate y un helicóptero Alfa 1.
El accidentado estaba escalando por una vía del peñón cuando una piedra le golpeó en la cabeza cuando estaba a 200 metros de altura. Quedó aturdido pero consciente y sus compañeros de escalada llamaron al 112.
Un herido y dos medios utilizados
El equipo de bomberos envió un helicóptero Alfa 1 y un Grupo de Rescate CPBA que ayudó al herido a poder bajar y ser transportado a la helisuperficie del peñón para su posterior traslado al centro hospitalario.
- Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
- Absuelto de tráfico de drogas uno de los detenidos por un asesinato en Dénia para robar cocaína
- Un accidente de tráfico en Pedreguer deja un fallecido
- Cucarachas, mala localización y cascadas de agua: UGT dice basta a su situación en el Hospital de Dénia
- Los bomberos cortan el anillo que le oprimía un dedo a una niña de 10 años en Dénia
- El Hospital Universitario de Dénia consigue la acreditación de Unidad Docente en Enfermedad Tromboembólica
- Insultos racistas, patadas y agresiones en el partido del CEF El Verger contra el Safor CF
- Muere el misionero Vicente Berenguer, hijo predilecto de Teulada