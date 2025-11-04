Balance positivo de la segunda edición de Barrival en Dénia

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Dénia, a través de la Oficina de Estrategias de Ciudad y la AFIC en Creama, ha cerrado con un balance positivo la segunda edición de la campaña Barrival, dedicada en el barrio Saladar-Diana. Esta iniciativa tiene como objetivo dinamizar el comercio de proximidad en los barrios de Dénia intermediando el uso de bonos digitales a través de la app D-Dénia.

La campaña, desarrollada entre el 25 de septiembre y el 27 de octubre de 2025, ha contado con un presupuesto de 5.000 euros, de los cuales se han consumido 3.530 euros, más del 70% del total. Se pusieron en circulación 270 cupones, de los cuales se han gastado 187, un 69% del total, en 20 de los 23 comercios participantes.

Cartel oficial de la campaña / Ayuntamiento de Dénia

Fomento del comercio local

Los sectores con más participación han sido los de bienestar, belleza y salud, bazar, ferretería y hogar, tejidos y ropa de vestir y alimentación, seguidos de joyería, tecnología, enseñanza, mascotas y deportes.

La concejala de Comercio, Maria José García, ha valorado muy positivamente esta segunda edición y ha destacado “que confirma que Barrival funciona. Los datos muestran una buena participación y una implicación real del vecindario y de los comercios del Saladar-Diana, que han comprobado como acciones pequeñas pueden tener un impacto en la economía local”.

La iniciativa Barrival nació en 2024 con la voluntad de recorrer los diferentes barrios de Dénia, más allá del centro histórico, para fomentar la participación activa de la ciudadanía y el apoyo al tejido comercial local.