Balance positivo de la segunda edición de Barrival en Dénia
La campaña ha estado dedicada al barrio Saladar-Diana
La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Dénia, a través de la Oficina de Estrategias de Ciudad y la AFIC en Creama, ha cerrado con un balance positivo la segunda edición de la campaña Barrival, dedicada en el barrio Saladar-Diana. Esta iniciativa tiene como objetivo dinamizar el comercio de proximidad en los barrios de Dénia intermediando el uso de bonos digitales a través de la app D-Dénia.
La campaña, desarrollada entre el 25 de septiembre y el 27 de octubre de 2025, ha contado con un presupuesto de 5.000 euros, de los cuales se han consumido 3.530 euros, más del 70% del total. Se pusieron en circulación 270 cupones, de los cuales se han gastado 187, un 69% del total, en 20 de los 23 comercios participantes.
Fomento del comercio local
Los sectores con más participación han sido los de bienestar, belleza y salud, bazar, ferretería y hogar, tejidos y ropa de vestir y alimentación, seguidos de joyería, tecnología, enseñanza, mascotas y deportes.
La concejala de Comercio, Maria José García, ha valorado muy positivamente esta segunda edición y ha destacado “que confirma que Barrival funciona. Los datos muestran una buena participación y una implicación real del vecindario y de los comercios del Saladar-Diana, que han comprobado como acciones pequeñas pueden tener un impacto en la economía local”.
La iniciativa Barrival nació en 2024 con la voluntad de recorrer los diferentes barrios de Dénia, más allá del centro histórico, para fomentar la participación activa de la ciudadanía y el apoyo al tejido comercial local.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
- Absuelto de tráfico de drogas uno de los detenidos por un asesinato en Dénia para robar cocaína
- Un accidente de tráfico en Pedreguer deja un fallecido
- Cucarachas, mala localización y cascadas de agua: UGT dice basta a su situación en el Hospital de Dénia
- El Hospital Universitario de Dénia consigue la acreditación de Unidad Docente en Enfermedad Tromboembólica
- Insultos racistas, patadas y agresiones en el partido del CEF El Verger contra el Safor CF
- Muere el misionero Vicente Berenguer, hijo predilecto de Teulada
- Un aparatoso accidente deja atrapadas a dos personas en su vehículo