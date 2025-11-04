Calp celebra la I Gala del Deporte y la Cultura

Tras regular por primera vez el uso de instalaciones deportivas municipales el pasado 15 de octubre, el Ayuntamiento de Calp va a celebrar la I Gala de Deporte y Cultura para premiar a deportistas y artistas locales.

El evento se realizará el próximo jueves 27 de noviembre a las 19:30 en el Auditorio de la Casa de Cultura "Jaume Pastos i Fluixà".

Desde el Consell Municipal d'Esports y una comisión de valoración formada por entidades culturales determinarán los premiados entre los 12 candidatos al premio en Deportes y los 8 candidatos al premio en Cultura. La Gala contará con las actuaciones en directo de l'Escola de Dança de la Unió Musical de Calp y del grupo The Groove Dealers, en el que tres de los cinco miembros son originarios de la localidad alicantina.

Se darán 5 premios en la categoría de Deportes y 5 en la de Cultura, con una dotación de mil euros cada uno, por lo que la inversión supone al ayuntamiento un total de 10.000 euros.

Compromiso con el deporte

A parte de la regulación del 15 de octubre, en mayo el ayuntamiento invirtió más de 125.000 euros en un gimnasio al aire libre, en especial para los practicantes de la calistenia, una revolución dentro del deporte urbano. También se invirtió 71.984 euros en la iluminación con luces LED en el campo de fútbol y 15.262 euros en colocar focos en la zona Miguel Ángel Benítez y el frontón.

Además, recientemente el Club de Muntanya de Calp cumplió 50 años y, junto al consistorio, se organizaron numerosas actividades y una exposición, que sigue disponible hasta el 29 de diciembre.