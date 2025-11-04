La concejal de Educación de Dénia responde a las acusaciones de deficiencias en un centro educativo

Melani Ivars, concejala de Educación por el grupo municipal del PSPV-PSOE, ha respondido a las publicaciones sobre una carta enviada por un grupo de docentes y estudiantes del Centro Público de Formación de Personas Adultas ‘Ramón Ortega’ de Dénia en la que se exponen una serie de deficiencias de las instalaciones.

La responsable de Educación, ha insistido "en la total disposición de todas las concejalías implicadas en el mantenimiento del centro para reunirse con cualquier persona o grupo de personas que quieran trasladarnos sus quejas y obtener información sobre las soluciones propuestas", recalcando que la Concejalía de Educación no ha recibido ningún escrito o carta formal haciendo reclamaciones.

Ha aprovechado la mención de esta ausencia de comunicación para pedir una reunión con las personas interesadas, "si realmente desean que sus quejas sirvan para mejorar el centro y no solo para encender la alarma en los medios de comunicación".

Respuesta a las quejas

Respecto a las carencias de espacio, la concejal ha respondido que "se ofreció a la dirección del centro solicitar autorización a Conselleria para la reubicación de algunas clases de horario de tarde en el IES Sorts de la Mar" y que esta se rechazó.

De acuerdo con el problema de las filtraciones, ha hecho alusión a que estas se debían a unas obras realizadas en el piso superior, "de las que eran conocedoras los responsables del centro", y que este ya ha sido arreglado. "Asegurar que existen “grietas estructurales en los pilares” es, evidentemente, una afirmación que solo puede certificar personal técnico", afirma y añade que "igual osada es la afirmación de que no existe salida de emergencia o de que el enrejado de las ventanas incumple las medidas de seguridad: como todo centro docente, la EPA cuenta con su protocolo de autoprotección certificado".

Sistema eléctrico y lavabos

Ivars ha mencionado también unas quejas con respecto al sistema eléctrico, que se calificaba de "obsoleto y peligroso y que falla de forma recurrente". La concejala ha insistido en que no hay inspección técnica que lo demuestre y que, recientemente, se aumentó la potencia eléctrica para permitir la conexión de todos los equipos.

Por último, ha confirmado que los lavabos van a renovarse en los próximos meses y que la dirección del centro lo sabe.