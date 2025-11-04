Dénia impulsa el programa EMERGE en Jesús Pobre
El ayuntamiento ha tomado esta iniciativa para fomentar el empleo local y la prevención forestal
El Ayuntamiento de Dénia ha recibido una subvención de 68.882,22 € de LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, dentro del programa EMERGE, destinado a fomentar el empleo local y la prevención forestal.
Gracias a esta ayuda se ha contratado una brigada forestal formada por un capataz y tres peones, que trabajarán durante seis meses, del 1 de noviembre de 2025 al 30 de abril de 2026, en tareas de prevención de incendios y actuaciones incluidas en los planes de emergencia.
Las actuaciones previstas se realizarán en la Entidad Local Menor de Jesús Pobre y LABORA financiará los costes salariales y la Seguridad Social del personal contratado.
