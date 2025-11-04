La EPA de Dénia enfrenta a docentes y el consistorio

Melani Ivars, concejala de Educación por el grupo municipal del PSPV-PSOE, ha respondido a las publicaciones sobre una carta enviada por un grupo de docentes y estudiantes del Centro Público de Formación de Personas Adultas ‘Ramón Ortega’ de Dénia en la que se exponen una serie de deficiencias de las instalaciones.

El centro suscribió que se encontraban en "una situación de abandono insitucional" y que el edificio donde se imparten las clases presenta "deficiencias graves de estructura y seguridad que podrían vulnerar la norma vigente de la Generalitat Valenciana de centros de formación para adultos".

"Obsoleto y deteriorado"

La Escuela de Adultos afirma encontrarse en un espacio "obsoleto y deteriorado que no solo tiene carencias totales de espacio para albergar al alumnado en condiciones aceptables, sino también preocupantes grietas estructuales en los pilares, filtraciones de aguas fecales, goteras de aguas pluviales y emisiones de gases procedentes de la fosa séptica situada en el subsuelo".

Declaran que los aseos no están tampoco adaptados a personas con movilidad reducida y que algunas aulas se caracterizan por presentar "barreras de accesibilidad". También han criticado el sistema eléctrico y la asuencia de una salida de emergencia.

Ya antes de la pandemia, de acuerdo con la carta, el Ayuntamiento de Dénia reconoció "la situación de insalubridad" de estas instalaciones y propuso el traslado de los alumnos al colegio Pou de Muntanya en el Rodat. este espacio finalmente fue destinado al Museu Fester y la formación del centro asegura que "esa promesa quedó en nada".

La concejalía responde

La responsable de Educación, ha insistido "en la total disposición de todas las concejalías implicadas en el mantenimiento del centro para reunirse con cualquier persona o grupo de personas que quieran trasladarnos sus quejas y obtener información sobre las soluciones propuestas", recalcando que la Concejalía de Educación no ha recibido ningún escrito o carta formal haciendo reclamaciones.

Ha aprovechado la mención de esta ausencia de comunicación para pedir una reunión con las personas interesadas, "si realmente desean que sus quejas sirvan para mejorar el centro y no solo para encender la alarma en los medios de comunicación".

Respecto a las carencias de espacio, la concejal ha respondido que "se ofreció a la dirección del centro solicitar autorización a Conselleria para la reubicación de algunas clases de horario de tarde en el IES Sorts de la Mar" y que esta se rechazó.

Ivars defiende su posición

De acuerdo con el problema de las filtraciones, ha hecho alusión a que estas se debían a unas obras realizadas en el piso superior, "de las que eran conocedoras los responsables del centro", y que este ya ha sido arreglado. "Asegurar que existen “grietas estructurales en los pilares” es, evidentemente, una afirmación que solo puede certificar personal técnico", afirma y añade que "igual osada es la afirmación de que no existe salida de emergencia o de que el enrejado de las ventanas incumple las medidas de seguridad: como todo centro docente, la EPA cuenta con su protocolo de autoprotección certificado".

Ivars ha mencionado también unas quejas con respecto al sistema eléctrico, que se calificaba de "obsoleto y peligroso y que falla de forma recurrente". La concejala ha insistido en que no hay inspección técnica que lo demuestre y que, recientemente, se aumentó la potencia eléctrica para permitir la conexión de todos los equipos.

Por último, ha confirmado que los lavabos van a renovarse en los próximos meses y que la dirección del centro lo sabe.