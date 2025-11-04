Ondara debatirá la modificación del IBI y el nombramiento del Juez de Paz

El Ayuntamiento de Ondara ha convocado un pleno extraordinario para el jueves 6 de noviembre de 2025 a las 19:30 horas. La sesión se convoca para cumplir los plazos legales en dos asuntos: la modificación de la ordenanza fiscal del IBI y el nombramiento del Juez o Jueza de Paz titular y sustituto/a.

La propuesta presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular contempla una reducción de los tipos impositivos del Impuesto sobre Bienes inmuebles (IBI): Urbanos: del 0,74% al 0,62% y Rústicos: del 0,85% al 0,73%.

Informe de Secretaria Intervención sobre la modificación del IBI

Según el informe elaborado por el Secretario Interventor, la propuesta de reducción de los tipos impositivos del IBI comporta una disminución estimada de 431.902,57 € en los ingresos municipales para el ejercicio 2026. La repercusión de la Aplicación de los Nuevos Tipos Impositivos sería la siguiente; en IBI Urbana pasaría de 3.183.004,55 € a 2.792.066,93 €, y en IBI Rústica pasaría de 290.168,42 € a 249.203,47 €.

La reducción de ingresos obliga a ajustar el gasto para garantizar el equilibrio presupuestario y las reglas fiscales. Según consta en el informe de secretaría, "en el supuesto de que, una vez aprobada la liquidación del ejercicio, se constate el incumplimiento de alguna de las reglas fiscales establecidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, procederá la elaboración y aprobación de un Plan Económico Financiero (PEF), con el objetivo de restablecer la situación de cumplimiento en el plazo máximo de dos ejercicios presupuestarios".

Por eso, el informe hace recomendaciones de gestión del gasto: control estricto del gasto y seguimiento mensual; reducción de gasto corriente en partidas no comprometidas; priorización de la inversión; y considerar el impacto de gastos estructurales como la nueva RLT (incremento estimado de 230.000 €) y la liquidación de la concesión del servicio de agua. Concluyendo que el presupuesto de 2026 tendrá que ajustar el gasto para garantizar la estabilidad presupuestaria.

Enmienda de Compromís per Ondara

El Grupo Municipal Compromís por Ondara ha presentado una enmienda que se ha incluido en su punto del pleno que dice "desde el Grupo Municipal Compromís por Ondara consideramos acertada la reducción del tipo aplicable a los bienes urbanos, puesto que la revisión catastral realizada en 2015 supuso un incremento considerable del valor catastral de los inmuebles urbanos y, por lo tanto, un aumento progresivo de la carga fiscal sobre la ciudadanía. Aun así, entendemos que esta situación no es aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza rústica, los cuales no se vieron afectados por la revalorización catastral de 2015. Por lo tanto, una reducción del tipo impositivo en este caso no está justificada y podría comportar una mengua innecesaria de los ingresos municipales, afectando la capacidad del ayuntamiento para invertir en la Relación de Puestos de trabajo (RLT) que actualmente está en trámites de negociación y aprobación o en ayudas sociales".

La enmienda presentada propone, que donde se llama: “Reducir el tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes inmuebles de naturaleza urbana del 0,74% al 0,62%, y el tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes inmuebles de naturaleza rústica del 0,85% al 0,73%", tiene que decir: “Reducir el tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes inmuebles de naturaleza urbana del 0,74% al 0,62%, y mantener sin modificaciones el tipo impositivo de los bienes de naturaleza rústica en el 0,85% actual.”

La justificación de la enmienda según Compromís es que "esta enmienda busca adaptar la política fiscal municipal en la realidad económica y catastral de Ondara, diferenciando entre los inmuebles urbanos —afectados por la revisión de 2015— y los rústicos, que no experimentaron ningún incremento similar. Así, se garantiza una medida justa, equilibrada y coherente, que permite aliviar la carga fiscal sobre la ciudadanía urbana sin comprometer los ingresos municipales que queremos que se destinen a la RLT y/o a ayudas sociales».

Rechazo del Equipo de Gobierno

En la Comisión Informativa previa al pleno, el Equipo de Gobierno del PSPV ha manifestado su rechazo tanto a la propuesta del Partido Popular para reducir los tipos impositivos del IBI como la enmienda presentada por el grupo municipal Compromís.

Ambas iniciativas se elevan a pleno con dictamen negativo de la Comisión Informativa. El PSPV defiende "una posición de responsabilidad fiscal, apostando para mantener los tipos actuales del IBI con el objetivo de preservar el nivel de ingresos municipales". Según han argumentado, "esta estabilidad es esencial para garantizar la continuidad de las políticas públicas, los servicios municipales y las ayudas sociales que se prestan a la ciudadanía".

Nombramiento del Juez o Jueza de Paz

El segundo punto del orden del día es la propuesta de nombramiento del Juez o Jueza de Paz titular y sustituto/a. El proceso se inició con la publicación de la convocatoria al Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 3 de octubre de 2025, abriendo un plazo de 20 días hábiles para la presentación de candidaturas. Dentro del plazo establecido, se han presentado siete persones candidatas, las cuales serán valoradas por el pleno municipal para la designación definitiva.