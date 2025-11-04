Reencuentro emotivo en la Policía Local de Dénia

La Policía Local de Dénia ha recibido "con gran emoción" a los compañeros del Cuerpo de Seguridad de Paiporta, encabezados por su Intendente-jefe, dos oficiales y la Concejala de Seguridad. Paiporta, en l'Horta Sud, fue uno de los pueblos más afectados por la dana que ahora cumple un año, con más de 50 víctimas mortales.

"Paiporta fue una de las localidades más afectadas por la reciente dana, donde prestamos nuestro apoyo y colaboración desde el primer momento en que fue posible acceder en la zona", afirman.

Reencuentro de ambos cuerpos de policía / Policía Local de Dénia

Un orgullo para el municipio

Para los trabajadores de la policía de Dénia, además de ser una obligación moral y profesional fue, sobre todo, un orgullo poder ayudar en unos días tan difíciles. Hay que recordar que miles de operativos de todas partes de la Comunitat Valenciana y España se movilizaron para poder ayudar a los vecinos y vecinas afectados.

Han recalcado que admiran profundamente la fortaleza, profesionalidad y el amor de la policía de Paiporta por sus vecinos, "demostrando un ejemplo de entrega aun cuando ellos mismos también estuvieron afectados".

Por eso, han querido agradecer la visita de los operarios y por recordar-les el verdadero sentido del servicio público.