Teulada homenajea a la mitología griega
El ayuntamiento ha instalado una estatua de uno de los personajes más míticos de la historia griega antigua
La Plaza de los Porches de Teulada cuenta con un nuevo elemento: una estatua que representa a Ícaro, uno de los personajes más representativos de la mitología griega. La estatua responde al nombre de "Learning to fly".
"Ícaro vuelve a alzar el vuelo. Símbolo eterno de la juventud, la rebeldía y la curiosidad, representa ese impulso inquebrantable por ir más allá, por aprender, explorar y desafiar los límite", afirma el consistorio y añade que "Ícaro encarna al joven que busca escapar del laberinto moderno: un mundo que le exige volar más alto cada día, aun a riesgo de perderse en su propia ambición".
La historia de Ícaro
Ícaro, junto a su padre Dédalo, era prisionero de la isla de Creta hasta que su padre, que era un brillante inventor, logró construir unas alas para que ambos pudieran escapar. Las hizo de plumas y cera, advirtiendo a su hijo de que no se acercara mucho al agua para no mojar las plumas y de no acercarse mucho al Sol para que la cera no se derritiese.
Ícaro, que se quedó prendado por la emoción de volar, olvidó las palabras de su padre y fue elevándose cada vez más hasta acercarse demasiado al Sol, provocando que la cera se derritiera y las plumas fueran cayendo. El joven cayó al mar y murió.
En su memoria, Dédalo, padre de Ícaro llamó Icaria a la tierra que estaba cerca de donde su hijo había caído.
La fuerza de la ambición
Desde el Ayuntamiento de Teulada cuentan que esta estatua supone "una reflexión sobre la presión y la velocidad de nuestra sociedad, y una llamada urgente a educar en valores que nos devuelvan al equilibrio: el bienestar, el respeto por el entorno y la sostenibilidad".
"Porque aprender a volar también significa aprender a hacerlo con conciencia", concluyen. Esta estatua entra dentro del paseo entre dos horizontes: Teulada Moraira, Ciudad de Cultura y Escultura.
