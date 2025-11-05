Arranca la II edición de la Fira Solidaria en Xàbia

Tras el éxito de la primera edición celebrada en 2024, la asociación de comerciantes Xàbiaport, junto a las Concejalías de Comercio, Juventud y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Xàbia, anuncian la II edición de la Fira Solidaria.

El evento tendrá lugar el 7 de diciembre en el Paseo Jaime I, y se desarrollará aproximadamente entre las 11:00 y las 19:00 horas.

Todos los interesados en participar podrán inscribirse rellenando el siguiente formulario antes del 10 de noviembre. Desde Xàbiaport se pondrán en contacto con los participantes para confirmar su inscripción.

Es importante destacar que todas las propuestas deben tener un motivo claramente solidario, contribuyendo así a que la feria sea un verdadero espacio de apoyo y compromiso con quienes más lo necesitan. Desde el Ayuntamiento y la organización se agradece de antemano la implicación de comerciantes y ciudadanos, cuyo entusiasmo y generosidad hacen posible que esta feria siga creciendo como un punto de encuentro solidario en Xàbia.