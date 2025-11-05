Calp destina 59.900 € a la limpieza de las zonas verdes municipales de La Empedrola

El Ayuntamiento de Calp ha iniciado el proceso de licitación de los servicios de tratamientos selvícolas en las zonas verdes municipales de las partidas Empedrola I y II. Se trata de la ejecución de trabajos forestales en dos zonas verdes municipales con una superficie de 8,2 Ha.

El contrato abarca varias actuaciones: creación de una franja perimetral de 10 metros de anchura junto a las zonas urbanizadas con el fin de mejorar la seguridad frente incendios forestales que se puedan producir en la zona verde y que puedan afectar a las viviendas colindantes, la creación de una franja cortafuegos de 35 metros apoyada en vial existente que delimita ambas zonas verdes y mejorar las masas forestales existentes con actuaciones selvícolas como claras selectivas. En estas actuaciones se favorecerán los árboles dominantes y reducirá de esta manera la biomasa forestal. Se eliminarán principalmente las especies pirófitas y que presenten materia vegetal seca y se evitará la tangencia de copas.

Zona de actuación / David Ferreras Avila

Trato de la vegetación

Los restos de vegetación se tratarán, de manera preferente, de dos maneras diferentes: los pequeños restos se triturarán in situ y se dejan en el monte y los troncos se cortarán en fragmentos más pequeños y se acopiarán en la misma zona verde. En el caso de que fuera necesario, el adjudicatario deberá prever la posibilidad de retirar los restos vegetales a un vertedero autorizado.

El precio del contrato es de 59.900€, pudiendo mejorarse a la baja por las empresas licitadoras, y el plazo de ejecución será de 4 meses, con opción a una prórroga extraordinaria de 2 meses, en el caso de que no se hayan finalizado los trabajos previstos en el contrato.

Las zonas verdes de Empedrola I y II son áreas municipales de gran extensión que se encuentran rodeadas de zonas residenciales, el objetivo último de estas actuaciones es sanear la vegetación existente y así prevenir posibles incendios.