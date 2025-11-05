Calp destina 59.900 € a la limpieza de las zonas verdes municipales de La Empedrola
El plazo de ejecución será de 4 meses, con opción a una prórroga extraordinaria de 2 meses
El Ayuntamiento de Calp ha iniciado el proceso de licitación de los servicios de tratamientos selvícolas en las zonas verdes municipales de las partidas Empedrola I y II. Se trata de la ejecución de trabajos forestales en dos zonas verdes municipales con una superficie de 8,2 Ha.
El contrato abarca varias actuaciones: creación de una franja perimetral de 10 metros de anchura junto a las zonas urbanizadas con el fin de mejorar la seguridad frente incendios forestales que se puedan producir en la zona verde y que puedan afectar a las viviendas colindantes, la creación de una franja cortafuegos de 35 metros apoyada en vial existente que delimita ambas zonas verdes y mejorar las masas forestales existentes con actuaciones selvícolas como claras selectivas. En estas actuaciones se favorecerán los árboles dominantes y reducirá de esta manera la biomasa forestal. Se eliminarán principalmente las especies pirófitas y que presenten materia vegetal seca y se evitará la tangencia de copas.
Trato de la vegetación
Los restos de vegetación se tratarán, de manera preferente, de dos maneras diferentes: los pequeños restos se triturarán in situ y se dejan en el monte y los troncos se cortarán en fragmentos más pequeños y se acopiarán en la misma zona verde. En el caso de que fuera necesario, el adjudicatario deberá prever la posibilidad de retirar los restos vegetales a un vertedero autorizado.
El precio del contrato es de 59.900€, pudiendo mejorarse a la baja por las empresas licitadoras, y el plazo de ejecución será de 4 meses, con opción a una prórroga extraordinaria de 2 meses, en el caso de que no se hayan finalizado los trabajos previstos en el contrato.
Las zonas verdes de Empedrola I y II son áreas municipales de gran extensión que se encuentran rodeadas de zonas residenciales, el objetivo último de estas actuaciones es sanear la vegetación existente y así prevenir posibles incendios.
